Langenberg. Glückwunsch an Harald Grünendahl: Der Langenberger feiert seinen 75. Geburtstag. Gleichzeitig gibt er ein Ehrenamt als Presbyter ab.

Velberter gibt mit 75 Jahren Ehrenamt als Presbyter auf

Er hat am 23. Dezember Wiegenfest: Harald Grünendahl. Zum 75. Male wird der Langenberger am heutigen Tag gefeiert. Bekannt ist Grünendahl wohl derzeit durch seine ehrenamtliche Arbeit für die Evangelische Kirchengemeinde Langenberg, für die er seit zehn Jahren inzwischen als Presbyter tätig ist.

Neben seinen Tätigkeiten im Kirchenvorstand ist er außerdem Treuhänder der Bürgerstiftung Langenberg. Ohne Umwege sollen durch diese wohlgemeinten Spenden direkt die Gemeinde und ihre Mitglieder sowie ihr nahe stehende Personen und die Arbeit der verschiedenen Gemeindegruppen unterstützt und gefördert werden.

Harald Grünendahl lebt sein Christentum, er und seine Frau Suse sind in christlichen Familien groß geworden. Zwar war Grünendahl der Kirche schon immer verbunden, aber erst als er in Rente ging, bekam er auch die Zeit, sich mehr und ehrenamtlich einzubringen. Bis dahin hatte er zunächst in Langenberg bei der Sparkasse gearbeitet. Er besuchte Fachlehrgänge und ein Jahr lang die Sparkassenakademie in Bad Godesberg. Mit der Fusion der Sparkassen Langenberg und Velbert wechselte er 1975 in eine leitende Funktion zur Sparkasse nach Velbert.

Zwei Kinder und vier Enkelkinder

Bis zu seinem Ruhestand, den er mit 63 Jahren antreten konnte, hat er dort gearbeitet. Er und seine Frau Suse haben zwei Kinder und vier Enkelkinder. Mit dem jetzt erreichten Alter muss Grünendahl seine Ämter im Presbyterium und in der Bürgerstiftung aufgeben. Er wird auch weiter ehrenamtlich mitmachen, da ist sich seine Frau sicher. Dann eben nicht mehr in offizieller Funktion.

Privat beschäftigt sich Harald Grünendahl mit Holzarbeiten jeder Art, bei denen er besonderes handwerkliches Geschick zeigt. Auch sein Garten ist ihm lieb und er ist viel in der Natur unterwegs: „Jeden Tag“, verrät seine Frau. Wohl aus diesem Grund wirkt er fit und junggeblieben, so dass die Menschen in seinem Umfeld noch lange auf seinen christlichen und tatkräftigen Einsatz freuen dürfen.