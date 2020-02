Velberter hat sich voll und ganz den Oldies verschrieben

Bernd Böhm hat einen großen Traum: den von einer Open-Air Oldienacht mit vielen Künstlern in Velbert unter der Saubrücke. Aber bislang muss die Nacht der alten Lieder ein Traum bleiben.

„Zu teuer, zu aufwändig, zu viele Auflagen“, sagt der Velberter. Nun darf es vorerst ein wenig kleiner sein: Bernd Böhm veranstaltet Oldie-Partys in der Gaststätte da Vinci und ist selbst ein Original.

Mit vielen Stars per Du

Die Songs und die Musik der Vergangenheit, aus den 70er, 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts sind Leidenschaft und Beruf von Bernd Böhm. Der Velberter vermittelt Stars aus den genannten Jahrzehnten an Fernsehshows vieler Sender von ZDF bis RTL. Und er kennt sie alle, von Malle-König Jürgen Drews über Kim Wilde bis hin zu Dr. Alban. Daneben vermittelt er auch solche Bands wie Smokie, Ultravox und Rednex. Mit den meisten seiner Stars ist er per Du, kennt sie bereits Jahre lang.

Auch in Velbert hat der fast 60-Jährige schon alle möglichen Stars und Sternchen auf die Bühne gebracht: „Von Boney M. über Snap, Drafi Deutscher, Olaf Henning und natürlich Jürgen Drews habe ich sie alle nach Velbert geholt“, sagt Bernd Böhm nicht ohne Stolz.

Mit Heintje-Liedern aufgetreten

Wie kommt ein Velberter in die große Showwelt? Als zehnjähriger Junge war Bernd Böhm mit Liedern des Kinderstars Heintje auf einer Hochzeit aufgetreten. Dort entdeckte ihn ein Manager des Schuhherstellers Romika, vermittelte ihn weiter und öffnete ihm die Tür ins Musikgeschäft. Im zarten Alter von 16 Jahren ergatterte der junge Musiker dann mit seiner Band Stairway einen Plattenvertrag, tourte auch durch die Lande. „Mit 20 Jahren war dann aber Schluss“, so Bernd Böhm, der gelernter Kaufmann ist.

Auftritt be Tutti Frutti

Erst ein Fernsehauftritt brachte ihn wieder ins Rampenlicht. Nach einer Wette unter Freunden trat Bernd Böhm bei „Tutti Frutti“ auf, zog sich in der RTL-Kultsendung sogar aus. „Aber nur bis auf die Unterhose“, betont er. Seinen Spitznamen Stripper hatte er daraufhin aber weg.

Bernd Böhm ist mit vielen Schlagerstars per Du, auch Jürgen Drews kennt er gut. Foto: Bernd Böhm

Die RTL-Verantwortlichen erkannten sein Unterhaltungstalent, „dass ich gut quatschen kann“. Und so kam der Velberter in die RTL-Shows, allerdings nicht vor der Kamera, sondern für Anmoderationen und fürs Anheizen des Publikums. So war er bei Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder und „Alles nichts, oder“ oder in der Show „RTL Samstag Nacht“ tätig. Er galt als sympathische Rampensau.

Eine Agentur gegründet

Hier lernte er viele Musiker und Sänger kennen, mit manchen freundete sich Bernd Böhm an, kam auf die Idee, die Künstler zu vermitteln und gründete die Agentur „Artists direct“. Seitdem kümmert sich der Velberter um die Buchungen, holt die Künstler am Flughafen ab und begleitet sie zu den Auftritten. Und die können auch schon mal weit im Osten liegen. „Liz Mitchell von Boney M. ist beispielsweise in Kasachstan ein Star, die Konzerte sind voll“; berichtet der Agent.

Velbert Was ist ein Oldie? Es gibt, laut Lexikon der Musik, keine allgemeingültige Abgrenzung, wann ein Titel ein Oldie ist und wann nicht. In der Pop- und Rockmusik galten lange Zeit die Songs der 1950er- bis 1970er-Jahre als Oldies. Per Definition gehören aber auch die Lieder aus der Zeit davor dazu. Inzwischen sind auch Titel aus den 1980ern und 1990er-Jahren als Oldie zu bezeichnen. Die Oldies altern meistens mit ihren ersten Hörern. Sie finden Einzug in Formatradios und in Ü-30 oder Ü-40-Partys für Besucher mit dem entsprechenden Mindestalter. Über Jahre hinweg erfolgreiche und bekannte Oldies werden auch als Evergreens bezeichnet.

Mit den Künstlern alt werden

Bernd Böhm erzählt mit Begeisterung von seiner Arbeit, die er auch so schnell nicht aufgeben will: „Ich werde schließlich mit den Künstlern alt und das ist schön“. In den nächsten Wochen hat der „Velberter mit Leib und Seele“ wieder einiges zu tun. Am 7. März steht die nächste Oldie-Party im Da Vinci an. Da gibt es noch vieles vorzubereiten. Aber Bernd Böhm hat die große Oldie-Nacht immer noch nicht aus dem Kopf: „Vielleicht bekommen wir das ja doch noch irgendwie hin.“