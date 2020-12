Velberter Helios-Patienten: IPads statt Weihnachtsbesuch

Velbert Klinikum hat Tablets angeschafft, damit Patienten in Kontakt zu Freunden und Verwandten treten können. Seelsorger unterstützen

Damit Patientinnen und Patienten in diesem Jahr an Weihnachten nicht ganz auf den Kontakt zur Familie verzichten müssen, hat das Helios Klinikum Niederberg aufgrund des erneuten Besuchsverbotes iPads angeschafft, mit denen es möglich ist, mit der Kamera Kontakt zu Freunden und Familie herzustellen. Die Angehörigen benötigen dazu ein internetfähiges Endgerät.

Pilotprojekt bis zum 1. Januar

Die Seelsorge hat sich in einem Pilotprojekt – zunächst bis 1. Januar 2021 - bereit erklärt, die Koordination der Kontaktaufnahme per iPad zu übernehmen. Angehörige können so über die Feiertage per Videoanruf mit Patientinnen und Patienten in Verbindung treten. Das Angebot bezieht sich aufgrund der strengen Hygienemaßnahmen momentan nur auf Nicht-Covid-Patienten.

Anmeldung schicken

Eine Anmeldung für die Gespräche (bis zum 27.12.20) können Angehörige bis Heiligabend um 10 Uhr per Mail an seelsorge.niederberg@helios-gesundheit.de schicken, oder sich unter folgender Telefonnummer melden: 02051-982-3007 (AB). Angehörige werden gebeten, ihre Telefonnummer und den Namen des Patienten anzugeben.

Gesprächswünsche können für folgende Zeiten angegeben werden:

1. Weihnachtstag, 25.12. von 11 – 13 Uhr

2. Weihnachtstag, 26.12. von 11 – 13 Uhr

Sonntag, 27.12. von 10 – 12 Uhr

Die Seelsorge meldet sich dann bei den Angehörigen und vereinbart einen Termin und erklärt, was man für die Videotelefonie benötigt. Für den Zeitraum vom 28.12.20 bis 01.01.21, ist die Seelsorge zur Vereinbarung für Gespräche jeweils von 10 bis 12 Uhr telefonisch erreichbar.