Velberter Höfe liefern Obst und Gemüse bis zur Haustür

Velbert. Der Hof zur Hellen im Windrather Tal bietet Bio Boxen an: Kunden stellen sich den Inhalt selbst zusammen oder wählen aus verschiedenen Angeboten.

Regionales Obst und Gemüse zu kaufen liegt im Trend, spätestens seit dem der Klimawandel die Nachrichten beherrscht. Doch nicht jeder hat die Zeit, selbst zum örtlichen Bauernhof zu fahren, um dort einzukaufen. Für den Fall sind so genannte „Bio Boxen“ eine Alternative. Online können die Kisten ausgewählt und bestellt werden und die Lebensmittel werden dann bis vor die Haustür geliefert. Gezahlt werden kann ganz einfach per Lastschrift.

In Velbert bietet der Hof zur Hellen im Windrather Tal bereits seit vielen Jahren eine solche Kiste an. „Wir machen das bei uns bestimmt schon seit 14 Jahren“, erzählt Sabine Anuth vom Hof zur Hellen. „Vor einigen Jahren hat dann ein Wechsel in der Hofgemeinschaft stattgefunden und wir haben das dann weitergeführt.“

Mit wenigen Mausklicks eine Kiste bestellen

Der Hof zur Hellen bietet die Bio Boxen an. Foto: André Hirtz / Funke Foto Services

Während die Kisten-Bestellungen anfangs noch manuell und ohne Internet bearbeitet werden mussten, können die Boxen mittlerweile mit wenigen Mausklicks im hofeigenen Online-Shop (www.hofzurhellen.de) bestellt werden. Dort kann aus verschiedenen Kisten ausgewählt werden: Es gibt zum Beispiel reine Obst- oder Gemüsekisten, Kombikisten, Büro- und Firmenobst, Singlekisten für Einzelhaushalte oder eine Stillkiste ohne blähende und hautreizende Inhalte.

Wer lieber selbst über den Inhalt bestimmen will, der kann sich eine individuelle Kiste zusammenstellen. Auch über den Lieferrhythmus kann selbst entschieden werden. Wer bis donnerstags um 10 Uhr bestellt, bekommt die Kiste noch in der laufenden Woche nach Hause. Die Preise liegen meist zwischen 10 und 40 Euro, variieren aber je nach Inhalt und Größe der Box.

Geliefert wird bis Düsseldorf oder Solingen

Damit das alles reibungslos abläuft, muss auf dem Hof alles bestmöglich geplant werden, wie Sabine Anuth erklärt: „Wir haben ein Packteam, das aktuell aus sechs Personen besteht. Außerdem gibt es ein Fahrerteam, das die Bestellungen dann ausliefert.“ Geliefert wird übrigens nicht nur innerhalb Velberts, sondern bis Düsseldorf und Solingen.

Wer das Angebot erst einmal nur testen möchte ohne gleich ein ganzes Abo abzuschließen, für den bietet der Hof zur Hellen eine Kennenlern-Bestellung an. Nach Eingang der Gastbestellung meldet sich das Hofteam, um Details zur ersten Lieferung zu besprechen.

Rund 250 bis 300 Kisten gehen wöchentlich raus

Velbert Das Windrather Tal und seine Höfe Das Windrather Tal in Neviges bzw. Langenberg ist ein Schwerpunktgebiet des ökologischen Landbaus für die gesamte Region zwischen südlichem Ruhrgebiet und Bergischem Land. So werben die Landwirte auf der Homepage des Tales. Sechs Biohöfe – Hof Vorberg, Hof Judt, Örk-Hof, Hof im Sondern, Schepershof und Hof zur Hellen – unter dem Namen „Biohöfe im Windrather Tal“ vereint, sind hier beheimatet.

Das Angebot läuft gut, bestätigt Anuth: „Wöchentlich packen wir circa 250 bis 300 Kisten.“ Dabei sei die Kundschaft gemischt: „Das Angebot nutzen nicht nur Privathaushalte, sondern auch viele Schulen, Kindergärten oder auch Unternehmen. Das ist ganz gemischt.“

Aber nicht nur der Hof zur Hellen bietet ein solches Angebot an, das in Velbert genutzt werden kann. Auch bei „Dein Bio Shop“ (www.deinbioshop.de) können online verschiedene Biokisten mit saisonalen und regionalen Lebensmitteln bestellt werden. Auch hier kann aus verschiedenen Kisten ausgewählt werden, die preislich jeweils zwischen fünf und 20 Euro liegen. Neben Obst- und Gemüsekisten gibt es zusätzlich ein Bio-Brot-Abo mit zwei leckeren Brotsorten aus der Bio-Bäckerei.