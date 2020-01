Velberter Kindertagesstätten legen Wert auf gutes Essen

Die Frage ist wichtig und nach wie vor höchst beliebt: „Was gibt es zu Mittag?“ fragen Große wie Kleine gerne. Wer – wie Kita-Kinder – nicht selbst mitentscheiden kann, was auf den Teller kommt, ist besonders auf die gute Planung der Kita-Leitung angewiesen. In den Velberter Kitas wird besonders auf zwei Komponenten Wert gelegt: Abwechslungsreich und gesund soll das Essen sein. „Bei uns gibt es jeden Morgen erst einmal ein gesundes Frühstück, dazu müssen die Kinder nichts mitbringen“, erzählt Elisabeth Schmidt, Leiterin der Elterninitiative Niederzwerg. „einmal pro Woche ist Müslitag, Wurst gibt es nur an zwei Tagen, aber immer Obst und Gemüse.“

Auf Allergiker wird Rücksicht genommen

Mittags geht es dann gesund weiter: „Einmal pro Woche gibt es Fisch, zweimal vegetarisches ‘Essen, zweimal etwas mit Geflügel“, zählt Schmidt auf und gibt auch gerne ein paar Beispiele, was konkret auf dem Speiseplan steht. „Vollkornpasta mit Tomatensauce oder Hähnchenbrustfilet in Kräutersauce, als Nachtisch gibt es zum Beispiel Früchtequark, Obst oder auch mal einen Pudding.“ Selbstverständlich wird im „Niederzwerg“ auch auf Allergiker Rücksicht genommen, „dann wird laktosefreie Milch benutzt und für das Kind, das allergisch auf Nüsse reagiert, „gibt es eben manchmal anderen Nachtisch.“ Das sei kein großes Problem, so Elisabeth Schmidt.

Velbert Hier gibt es weitere Informationen Weitere Informationen zum Programm des Lott-Jonn-Teams finden sich auf www.lott-jonn-kme.de Ansprechpartnerin ist Anna Schiffer, erreichbar unter 02104/992264 oder per Mail an anna.schiffer@kreis-mettmann.de. Darüber hinaus bietet das Kreisgesundheitsamt mit „Schmecken mit allen Sinnen“ Vorschulkindern ein besonderes Programm zur Ernährungsbildung an.

Schweinefleisch kommt gar nicht auf den Teller und an Geburtstagen haben die Kinder die Wahl: Entweder bringen sie Kuchen oder Muffins von zuhause mit – oder sie dürfen das gesunde Frühstück ergänzen: „Viele wünschen sich Nutella-Brötchen“, erzählt die Kita-Leiterin schmunzelnd. Geliefert wird das Essen von einem Anbieter, die Zusammenstellung aus verschiedenen Komponenten obliegt der Kita.

Narrenfreiheit an den Geburtstagen

An Geburtstagen herrscht auch in der katholischen Kita St. Paulus essenstechnisch Narrenfreiheit: „Kuchen und Muffins sind toll, es dürfen aber auch ausnahmsweise mal Gummibärchen sein“, berichtet die stellvertretende Leiterin Sandra Marek, „letztens haben Eltern aber auch ein großes Krokodil ganz aus Obst und Gemüse gebastelt.“ Ansonsten gibt es auch in der Kita St. Paulus freitags meist Fisch, zweimal pro Woche Fleisch und zweimal vegetarisches Essen. „Wir haben zwei Köchinnen, die frisch für die 108 Kinder kochen.“ Gemüserisotto zum Beispiel, Gulasch mit Spätzle oder auch ab und zu Pommes mit Nuggets – die Pommes werden aber ebenfalls frisch zubereitet. Schweinefleisch gibt es fast ausschließlich in Form von Würstchen, muslimische Kinder bekommen Geflügelwürstchen. „Bei uns wird aber auch mal Brot mit den Kindern selbst gebacken. Und zusätzlich zu dem Frühstück, das sich die Kinder von zuhause mitbringen, gibt es jeden Tag frisch aufgeschnittenes Obst und Gemüse“, erzählt Sandra Marek.

Beratung durch das Kreisgesundheitsamt

Das Kreisgesundheitsamt schult Köchinnen von Kindertagesstätten. Foto: Kreis Mettmann

Beratung brauchen diese beiden Kitas also nicht mehr – für die, die ihre Speisepläne mit einer Checkliste selbst bewerten und bei Bedarf mögliche Verbesserungen erarbeiten wollen, bietet das Lott-Jonn-Team des Kreisgesundheitsamtes in Mettmann das Programm „Gut essen lernen“ an. Alle für die Verpflegung Verantwortlichen beraten dabei am runden Tisch, wie der Qualitätsstandard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung umgesetzt werden kann.