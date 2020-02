Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vier Aufführungen geplant

Die Theatergruppe Freiraum plant vier Aufführungen. Jeweils am 29. Februar und am 1. März im Historischen Bürgerhaus Langenberg. Beide Aufführungen sind ausverkauft.

Karten gibt es aber noch für die Aufführungen in der GSG-Aula, von-Humboldt-Straße 54, am Samstag 14. März (19 Uhr) und am Sonntag, 15. März (17 Uhr).

Die Karten zum Preis von 12,50 Euro gibt in online unter theater-freiraum. org.