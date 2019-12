Velbert. Das Angebot ist breit und reicht von der besonders wertvollen Lampe bis hin zu Hochprozentigem. Und es gibt auch eine besondere Art von Schrott.

Weihnachtsgeschenke, die es nur in Velbert zu kaufen gibt

Der Countdown für die Weihnachtsfeiertage läuft. Noch ist Zeit genug alle Geschenke zu besorgen. Die Tourist-Information der Velbert Marketing hält einige nette Geschenkideen aus Velbert und Umgebung bereit.

Brandneu im Sortiment ist die zweite Auflage der Velberter Weihnachtskugel. Der Tannenbaumschmuck feierte im vergangenen Jahr mit dem Mariendom als Motiv in limitierter Auflage Premiere. In diesem Jahr präsentiert Velbert Marketing eine weitere Weihnachtskugel, diesmal mit dem Motiv der Velberter Skyline. Die Velberter Weihnachtskugel bietet die Möglichkeit sich für 7,50 Euro ein Stück Velbert ins heimische Wohnzimmer zu holen und eignet sich auch als Geschenk oder Mitbringsel.

Eine Weihnachtskugel zeigt sie Velberter Skyline. Foto: Stadt Velbert

Die Velberter Skyline als Designleuchte

Das Motiv der Velberter Skyline ist darüber hinaus auch als Designleuchte erhältlich. Das Edelstahlobjekt zeigt die markanten Gebäude der Stadt als illuminierte Skyline. Dabei geschieht die Feinarbeit von Hand, so dass jede Skyline ein Unikat ist und mit einer Seriennummer versehen wird.

Ebenfalls neu im Sortiment ist auch der Velberter 0-Euro-Schein mit dem Schloss Hardenberg in Neviges als Motiv. Das Sammelobjekt, das die typischen Merkmale eines echten Geldscheins, wie Sicherheitsstreifen und Wasserzeichen, aufweist, ist für 3 Euro erhältlich.

Schlüsselgerichte und Schlüsselchen

Eine weitere beliebte Geschenkidee, die die Tourist-Information bereit hält, sind die Velberter Schlüsselgerichte, Schlüsselmenüs und Schlüsselchen für Kinder. Mit dem Velberter Schlüssel Traum-Sekt und dem Velberter Schlotschmet-Kräuterlikör lässt sich nicht nur zur Weihnachtszeit anstoßen. Und der neue Kalender mit Impressionen aus Velbert und Umgebung von der Fotokünstlerin Karoline Platek stimmt bereits auf den bevorstehenden Jahreswechsel ein.

Velbert Die Öffnungszeiten An den Adventssamstagen verlängert die Tourist-Information die Öffnungszeiten auf 10 bis 16 Uhr. Und an Heiligabend und Silvester ist jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die allgemeinen Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 10 bis 14 Uhr und noch einmal von 14.30 bis 18 Uhr und samstags 10 bis 14 Uhr

Darüber hinaus sind in dem Ladenlokal der Velbert Marketing GmbH im Forum Niederberg (Eingang Europaplatz) auch Tickets für zahlreiche Veranstaltungen, Konzerte, Musicals uvm. erhältlich. Für das besondere Einkaufsvergnügen bietet die Velbert Marketing GmbH auch in diesem Jahr wieder zusätzliche Öffnungszeiten zum Jahresende an.

Gabi König verkauft in der Süßen Ecke Velberter Schrott aus Schokolade. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Süßer Schrott mit dunkler Schokolade

Und noch eine Velberter Spezialität, die es allerdings nur in der Konditorei Süße Ecke in der oberen Friedrichstraße gibt: Velberter Schrott ist durch ein eingetragenes Warenzeichen geschützt. Die mit Schokolade überzogenen Marzipan-Werkzeuge sind ein beliebtes Mitbringsel. Seit mehr als 30 Jahren wird der Velberter Schrott in Handarbeit produziert. Schon in Japan, Peru, Mexiko, Nordamerika, Kanada, Polen,Finnland und Lettland haben sich Menschen über das kleine Mitbringsel aus der Schloss-Stadt Velbert sehr gefreut