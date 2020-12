Zwei Einbrecher in Velbert auf frischer Tat erwischt

Velbert Die beiden Männer konnten aber fliehen. Nachbarin konnte die Flüchtenden sehen. Weitere Einbrüche rund um die Feiertage registriert

Die Tage um Weihnachten haben Einbrecher genutzt, um Ihrem "Geschäft" nachzugehen. Einmal wurden sie auf frischer Tat ertappt.

Zwei Männer sind über eine aufgehebelte Terassentür am Mittwoch vor Heiligabend in ein Reihenhaus am Heidekamp eingestiegen. Noch während sich das Duo mit Taschenlampen in dem Haus bewegte und es nach Wertgegenständen durchsuchte, kam der Hauseigentümer von Besorgungen nach Hause und überraschte die Einbrecher im Hausflur. Diese flüchteten daraufhin zu Fuß und wurden von einer Nachbarin beobachtet. Die Polizei konnte die beiden zwar nicht mehr erwischen, aber es gibt Personenbeschreibungen. Der erste Täter war 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,85 Meter groß und trug eine dunkle Jacke sowie einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Der zweite Mann war auch 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und trug eine olivfarbene Jacke sowie einen weißen Mund-Nasen-Schutz.

++Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. ++

Einbrecher entwendeten offenbar nichts

Ein weiterer Einbruch wurde der Polizei von der Birkenstraße gemeldet. Hier haben am 23.Dezember im Zeitraum von 15 Uhr bis 18.45 Uhr bislang unbekannte Täter ein Fenster an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufgehebelt. Entwendet wurde jedoch nach ersten Ermittlungen nichts.

In der Nacht zu Heiligabend sind bislang Unbekannte

in ein Einfamilien- sowie in ein Mehrfamilienhaus in Langenhorst eingebrochen. In beide Objekte gelangten die Täter, indem sie Fenster aufhebelten. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen und entkamen unerkannt. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110,

jederzeit entgegen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.