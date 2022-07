InMarl hat sich am frühen Sonntagmorgen ein schwerer Unfall mit einem E-Scooter (Symbolbild) ereignet.

Unfall Marl: E-Scooter von Auto erfasst - Frau in Lebensgefahr

Marl. Schwerer Unfall auf der Recklinghäuser Straße in Marl. Am frühen Sonntagmorgen fährt ein Auto auf einen E-Scooter auf. Was bislang bekannt ist.

Eine 29-Jährige und ein 27-Jähriger sind am frühen Sonntagsmorgen auf einem E-Scooter in Marl von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der folgenschwere Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 6.30 Uhr auf der Recklinghäuser Straße in Marl.

Die Autofahrerin, eine 37-jährige Frau aus Marl war demnach in Höhe der Straße Langehegge von hinten auf den Elektroscooter aufgefahren, der auf dem rechten Seitenstreifen fuhr. Durch den Aufprall und den anschließenden Sturz wurden sie am Sonntagmorgen schwer verletzt.

Die Frau schwebe in Lebensgefahr und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, sie die Polizei weiter. Auch ihr Begleiter kam in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin, die aus bislang unbekannter Ursache auf den E-Scooter auffuhr, blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

