Allerheiligenkirmes Soest: Polizei warnt vor vollen Straßen

Allerheiligenkirmes in Soest: Viele Zufahrtsstraßen sind am Samstagabend voll. Die Polizei hat zwei Straßen gesperrt.

Soest. Die Zufahrtstraßen zur Allerheiligenkirmes in Soest sind überfüllt. Die Polizei rät Besuchern, auf große Parkplätze und Pendelbusse auszuweichen.

Mehrere Zufahrtstraßen zur Allerheiligenkirmes sind am Samstagabend voll bis übervoll. Das meldet die Polizei. Sie warnt Besucher: „Der Fahrzeugverkehr steht beziehungsweise kommt nur sehr schleppend voran.“ Der Grandweg und die Thomästraße seien gesperrt worden.

Wer mit dem Auto anreist, möge - so die Empfehlung der Polizei - auf die großen Parkplätzen am „Kaufland“ und „Toom“-Markt am Senator-Schwartz-Ring sowie auf dem Gelände der Firma CEAG auszuweichen.

Von dort fahren Pendelbusse im 10-Minuten-Takt zum Kirmesgelände. Die Busse fahren während der Kirmes-Tage von 13 Uhr bis 2 Uhr in der Nacht. (dor)

