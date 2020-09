Corona im Ennepe-Ruhr-Kreis: Aktuell 50 Erkrankte

Ennepetal. Die Corona-Krise beschäftigt die Bürger in Ennepetal, Schwelm und Gevelsberg. Aktuell sind 50 Menschen im Kreis erkrankt. Die aktuellen Infos.

Die aktuellen News zum Thema Corona im Ennepe-Ruhr-Kreis.

im Ennepe-Ruhr-Kreis. Wie entwickeln sich die Corona-Infektionszahlen ? Welche Kommunen sind besonders betroffen?

? Welche Kommunen sind besonders betroffen? Unser Überblick zeigt die wichtigsten aktuellen Infos zum Coronavirus in Ennepetal, Schwelm, Gevelsberg und im gesamten Kreisgebiet.

In den Krankenhäusern im Ennepe-Ruhr-Kreis sind derzeit vier Patienten mit Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 2 davon werden intensivmedizinisch betreut, von diesen wird einer beatmet.

Die aktuell 50 Erkrankten wohnen in Ennepetal (3), Hattingen (26), Herdecke (4), Schwelm (2), Sprockhövel (1), Wetter (2) und Witten (12). In Breckerfeld und Gevelsberg ist derzeit niemand am Corona-Virus erkrankt.

Corona: 566 Personen im Ennepe-Ruhr-Kreis in Quarantäne

Für die bestätigten Fälle sowie für begründete Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 566 Personen im Kreis.

Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren, können sich kostenlos testen lassen, müssen sich in Quarantäne begeben und beim Gesundheitsamt melden. Dies ist über ein Online-Formular auf der Internetseite der Kreisverwaltung (www.en-kreis.de) möglich. Der Kreis weist erneut ausdrücklich darauf hin, dass die Quarantäne keinesfalls ohne Rücksprache verlassen werden darf.

Corona: Söder warnt vor schwerem Winter

Ganz Deutschland steht nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder wegen der Corona-Krise vor einem schweren Herbst und Winter. „Corona ist mit aller Wucht, mit aller Macht wieder da“, sagte der bayerische Ministerpräsident. Um Deutschland herum, in ganz Europa würden die Fallzahlen bereits wieder explodieren. „Nahezu alle Nachbarn melden jeden Tag neue Rekordzahlen.“ Die Weltgesundheitsorganisation sehe Europa in einer ganz kritischen Phase. „Denn eines ist klar, Herbst und Winter steht vor der Tür, und dort wird die Lage deutlich schwieriger werden.“

Söder verglich die Pandemie mit einer Naturkatastrophe: „Es ist vielleicht die Prüfung unserer Zeit für unsere Generation. Wir müssen diese Prüfung auch bestehen.“ Deutschland sei bisher mit seiner Strategie verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen „und wir müssen ehrlich sein, wir haben auch ziemlich Glück gehabt“. Wer glaube, Deutschland sei eine Insel der Seligen, sei naiv. Aufgrund der Corona-Krise hatte die CSU nach einem kleinen Parteitag im Mai auch ihren großen Parteitag komplett ins Internet verlegt.

