Unfall Kreuztal: Auto prallt auf regennasser Straße in Leitplanken

Kreuztal. Ein 18-jähriger Autofahrer ist am späten Donnerstagabend bei Kreuztal verunglückt. Der Wagen kam offenbar auf regennasser Straße ins Schleudern.

Wegen eines Verkehrsunfalls war die Hüttentalstraße am Donnerstagabend für rund eine Stunde in Richtung Siegen voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei war ein 18-jähriger Fahrer eines Renault Clio gegen 23.45 Uhr von Kreuztal kommend auf der B54 in Richtung Siegen unterwegs und verunglückte.

In einer leichten Rechtskurve kam er zwischen den Anschlussstellen Buschhütten und Geisweid auf der regennassen Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort in die Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Renault auch in die gegenüberliegende Leitplanke und blieb dann auf der Straße liegen.

Polizei schätzt den Sachschaden auf 10.000 Euro

Bei dem Unfall blieb der 18-Jährige unverletzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde gegen 0.02 Uhr die Feuerwehr mit an die Unfallstelle gerufen. Sie streute die Betriebsstoffe ab, klemmte die Autobatterie ab und reinigte die Fahrbahn.

Da Trümmerteile auch auf die beiden Fahrstreifen in Richtung Kreuztal geflogen waren, wurde zu Beginn der Unfallaufnahme für rund 20 Minuten auch diese Spuren der HTS gesperrt. Der Verkehr floss danach aber wieder ungehindert weiter, während in Richtung Siegen der Verkehr bereits ab der Abfahrt Buschhütten abgeleitet wurde.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

