Auf Augenhöhe: Schülerinnen geben Benimmkurs in 6. Klasse

Lili Szecel und Anna-Lena Grönke stehen vor einigen Schülern des 6. Jahrgangs. In wenigen Augenblicken geht ihr Benimmkurs los. Klingt zunächst bieder – wer mag sich schon von Erwachsenen sagen lassen, wie man sich zu verhalten hat, um den Stempel „braves Kind“ aufgedrückt zu bekommen? Doch an der Pestalozzi-Realschule hat diese Aktion eine ganz andere Färbung, denn sie findet auf Augenhöhe statt. Schließlich sind die beiden Referentinnen auch noch Schülerinnen der 10. Klasse, die nicht darüber sprechen, immer schön „bitte“ und „danke“ zu sagen: Die Schwerpunkte, die in der nächsten Stunde gesetzt werden, heißen „Respekt“ und „Toleranz“ – Punkte, über die auch ältere Menschen noch eine ganze Menge lernen können.

Anstoß ist der Benimmkurs „Dein perfekter Auftritt“ der Malteser

Anna-Lena Grönke zeigt Madita (1.v.l.) und Sena (4 v.l.), wie ein guter Händedruck aussehen sollte. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Die Idee dazu hatten – die Schülerinnen selber. Insgesamt acht sind es, die in diesem Halbjahr schon als „Coaches“ einige Kurse mit Sechstklässlern gemacht haben. Sie selber haben vor einem Jahr am Benimmkurs „Dein perfekter Auftritt“ der Malteser teilgenommen. Dieser wird unter anderem an Schulen gegeben und bereitet dort auf Bewerbungsgespräche und das Berufsleben vor. An der Pestalozzi-Schule gehört er zur Berufswahl-Vorbereitungs-AG, an der beide teilgenommen haben. Diese organisiert etwa auch die Berufsmesse „Fit for future“. „Das hat mir eine ganze Menge für die Zukunft beigebracht“, sagt die 16-jährige Anna-Lena. „Wir haben zum Beispiel auch gelernt, wie man sich bei einem offiziellen Essen verhält.“ Ermöglicht hat das neben den Ehrenamtlichen der Malteser Lehrer Udo Schmidt, der die AG lange geleitet hat und dessen Posten nun Nejla Aydeniz übernommen hat.

Der Kurs bietet den Teilnehmenden viel Raum

Gleichzeitig ist ihnen aufgefallen, dass die Jüngeren auf dem Schulhof teilweise untereinander und auch den Älteren gegenüber unschöne Verhaltensweisen an den Tag legen. „Manchen werden grundlos Beleidigungen zugerufen, ohne, dass sich die Schüler überhaupt kennen“, sagt Lili. Äußerlichkeiten würden häufig kommentiert, ebenso seien gute Schulnoten ein Grund für ausgrenzendes Verhalten. Das bestätigen die Teilnehmenden ihres kleinen Benimmkurses – denn den Schülerinnen wird dort eine Menge Raum geboten, von eigenen Erfahrungen zu berichten und darüber zu sprechen. Anna-Lena und Lili hingegen leiten an, ohne dabei ihre persönliche Meinung zu sehr zu präsentieren.

Der Vorlauf des Projekts dauert mehrere Monate

Um gut vorbereitet zu sein auf die teilweise heiklen Situationen, die die Jugendlichen schildern, bedurfte es einiges an Vorbereitungszeit. „Wir haben das Skript geschrieben und Rollenspiele ausgearbeitet“, sagt Lili. „Dafür haben wir uns mehrere Monate lang einmal die Woche mit Trainern von den Maltesern getroffen.“ Das Ganze ist ein Pilotprojekt, das auch, wenn es nach der Projektleiterin für die Benimmkurse Marion Wiemann geht, gerne ausgebaut werden darf. Aber: „Es ist gar nicht so einfach, passende Schüler zu finden“, sagt sie. Die acht Schülerinnen, die momentan als Coaches im Einsatz sind, werden schließlich bald die Schule wechseln oder eine Ausbildung beginnen. Bis dahin wollen sie im zweiten Schulhalbjahr allerdings noch eine Veranstaltung mit allen Sechstklässlern organisieren. Die Sitzungen in diesem Halbjahr finden auf freiwilliger Basis statt.