Bochum-Höntrop. Ob es am nasskalten, ungemütlichen Wetter lag? Oder am Thema? Nur rund 80 Teilnehmer kamen Freitagnachmittag zur Demo von „Fridays for Future“.

Bochum: Die Demo „Fridays for Future“ war mager besucht

Diesmal fand die Demo in Höntrop statt. Über ein Drittel der Marschierer war deutlich dem Schüler-/Studentenalter entwachsen. Die Polizei zeigte jedenfalls viel Präsenz mit fünf Einsatzfahrzeugen, zwölf Beamten und einem Fahrradpolizisten – immerhin hatten die Veranstalter mit bis zu 1000 Teilnehmern gerechnet. Start und Ziel – über Op de Veih, Zeppelindamm, Forstring und Hönnebecke – war der S-Bahnhof Höntrop.

Themen: Klimawandel und Polizeipferde

Das Thema war diesmal nicht nur Klimawandel. Vielmehr richtete sich der Protest vor allem gegen die Polizei, und zwar gegen die geplante Ansiedlung der NRW-Reiterstaffel auf dem Hof Rüsing an der Zollstraße in Höntrop. Das finden mehrere Demo-Teilnehmer überhaupt nicht gut, aber aus unterschiedlichen Gründen. Noraa (17) sagt, der Einsatz von Polizeipferden sei Tierquälerei, „Pferde sind von Natur aus Fluchttiere und für Polizei-Einsätze nicht geeignet. Es ist unnatürlich, sie dafür zu trainieren“, meint der Schüler.

Nicht nur Teilnehmer im Schüler- und Studentenalter waren zugegen. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Demonstrant Helge Ehrhardt, er hat früher studiert, lehnt die Ansiedlung der Reiterstaffel aus anderen Gründen ab: Grünflächen müssten dafür bebaut und versiegelt werden. Der Stadtwaldverein Bochum, der die Ansiedlung der Polizeireiter in Höntrop seit Monaten kritisiert, sei auf die Initiatoren von „Fridays for Future“ zugekommen. Und so kam es am Freitag zu dieser Allianz. Gegen die Baugenehmigung der Stadt für die Ansiedlung der NRW-Staffel läuft derzeit ein Klageverfahren.

Anwohner und Autofahrer reagieren irritiert

Zu sehen sind Transparente wie „Hierarchien hinterfragen, Ausbeutung stoppen“ oder „Clima Justice Now“. Anwohner, Kaufleute und Passanten schauen sich den Megafon-unterstützten Tross irritiert an. „Deren Standpunkte kann ich nicht nachvollziehen“, sagt ein Fußgänger. „Für so was habe ich gar keine Zeit“, erklärt eine Ladeninhaberin. Zahlreiche Autofahrer, die von der Arbeit kommen und endlich nach Hause wollen, ärgern sich über den langen Stau. Viel Kopfschütteln.

Klage gegen Baugenehmigung

Der Stadtwaldverein Bochum – deren Vorstandsmitglieder größtenteils Anlieger des Reiterhofs sind – kritisiert, für die Ansiedlung der Staffel in Höntrop müssten Grünflächen versiegelt werden, Schussgeräusche und Pyrotechnik-Einsatz zum Training der Pferde sowie Transportfahrten würden zu Lärmbelästigungen der Anwohner führen.

Die Stadt hat die Baugenehmigung zur Ansiedlung der Staffel auf dem Reiterhof Rüsing in Höntrop, wo Hallen schon existieren, bereits erteilt. Die Polizeireiter werden vor allem bei Demos und Fußballspielen eingesetzt. Es hatte im Vorfeld eine Infoveranstaltung der Polizei gegeben. Viele Bürger begrüßen das Vorhaben für die ca. 28 Dienstpferde und 42 Beamten. Bei der Standortsuche hatte Bochum im Juni 2019 den Zuschlag erhalten; der Umzug der bisher auf zwei Standorten verteilten NRW-Staffel soll 2021 abgeschlossen sein.