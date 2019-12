Bochum: Junger Mann rettet Senior aus verrauchter Wohnung

In der Wohnung im rechten ersten Geschoss am Paßweg in Westenfeld hatte es gebrannt, der Nachbar griff mutig ein.

Bochum-Westenfeld. Das mutige Eingreifen eines Nachbarn hat Schlimmeres verhindert: Der junge Mann rettete einen Senior aus der verrauchten Wohnung in Wattenscheid.

Der Brandgeruch ist noch am Morgen danach im Treppenhaus deutlich wahrnehmbar, das Fenster zum Lüften geöffnet. Die Anwohner sind weiter geschockt – aber heilfroh darüber, dass alles recht glimpflich ausgegangen ist. Ein Heimrauchmelder und das mutige Eingreifen eines jungen Mannes, Mitte 20, haben in der Nacht von Sonntag auf Montag Schlimmeres verhindert. In einer Wohnung am Paßweg 49 hatte es im ersten Geschoss in der Küche gebrannt, der junge Mann aus der Nachbarwohnung rettete daraufhin den über 80-jährigen Bewohner aus seiner verrauchten Wohnung.