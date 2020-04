Wattenscheid Kleine Märkte bleiben erhalten

Die kleineren Märkte – in Wattenscheid donnerstags auf dem Bismarckplatz und samstags in Günnigfeld auf dem Max-Kolbe-Platz – sollen erhalten bleiben, so Prokurist Weckermann: „Sie haben durchaus eine Berechtigung, da immer wieder Kundschaft aus dem Umfeld gezogen wird.

Der Stadtvermarkter Bo-Marketing stellt sich am Freitag (3. April) als neuer Betreiber auf dem neuen Marktstandort am Dr.-Ruer-Platz in der Bochumer Innenstadt vor. Dieser löst den bisherigen Platz vor dem Rathaus dauerhaft ab. Aufgrund der Corona-Pandemie und den geltenden Verfügungen zur Eindämmung des Virus werden wie auf allen Märkten dieser Tage keine Imbissstände mit dabei sein.