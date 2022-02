Bochum: Wattenscheider Kirche zeigt Flagge gegen den Krieg

Die Regenbogen-Flagge vor dem Turm der St. Johannes-Kirche in Wattenscheid wurde als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gehisst.

Wattenscheid (heute Bochum) An der St. Johannes-Kirche in Wattenscheid weht die Regenbogen-Fahne mit dem Schriftzug "Peace" als stille Mahnung zum Frieden in der Ukraine.

Wattenscheid-Leithe. Ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen und gegen den Krieg in der Ukraine weht am Eingangsportal der St. Johannes-Kirche an der Kemnastraße. Die Regenbogenfarben mit dem Schriftzug "Peace", "Frieden", sind ein spontaner Ausdruck des Mitgefühls und ein Bekenntnis gegen die Gewalt in der Welt.

