Brand im Südpark-Bad

Aufgrund eines technischen Defektes brannte es im April 2016 im Schwimmbad am Südpark. Ein kleines Akkuladegerät sei in einem Lagerraum explodiert, meldete damals die Stadt Bochum. Da der Lagerraum durch eine Lüftungsleitung mit dem Hallenbad verbunden war, bahnte sich der Ruß einen Weg in Schwimmhalle und Technikräume.

Seit 2017 ist nun das sanierungsbedürftige Freizeitbad geschlossen. Auch der „Pfingststurm“ Ela setzte 2014 dem Bad zu. Die Türen blieben wochenlang geschlossen.