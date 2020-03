Corona: „Fantasie als Motor der Mitmenschlichkeit“

Wattenscheid. In der Zeit der Corona-Krise wollen Seelsorger/innen aus Wattenscheid in einer ökumenischen Aktion mit einem „Impuls“ die Menschen unterstützen.

Dieser „Impuls“ soll helfen, „den Kopf frei zu bekommen, weiter zu denken oder auch wieder einmal herzlich zu lachen“, erklärt Ralf Tietmeyer (Seelsorger am Kolumbarium St. Pius), dessen Beitrag jetzt den Auftakt der Reihe bildet. Man findet weitere „Impulse“ dann auch in regelmäßigen Abständen auf den Homepages der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinden (www.e-ki-wa.de und www.sanktgertrud-wattenscheid.de).

Auch online verbunden

Ralf Tietmeyer: „Eine Freundin hat mir einen YouTube-Link geschickt. Es geht um eine Aufführung des Chores der Gefangenen aus der Oper Nabucco von Verdi, es singt ein Opernchor aus Rom. Zunächst ist ein Text zu den aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Italien zu lesen, dann folgen Probenszenen. Plötzlich ändert sich die Szenerie: Der Dirigent steht im Wohnzimmer vor seinem Klavier - und dirigiert. Dann werden mehr und mehr Chormitglieder gezeigt: Sie singen - zu Hause!

Gemeinsamkeit ist wichtig

Alle haben offenbar Videos von sich aufgenommen, die dann zusammengeschnitten worden sind. So ist ein virtuelles Chorwerk entstanden, bei dem alle allein und doch gemeinsam singen. Gewidmet ist diese Aufnahme der inoffiziellen Nationalhymne Italiens den Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften, die den an Covid-19 erkrankten Menschen in Italien zur Seite stehen. Man muss nicht Opernfan sein, um von diesem Video berührt zu werden. Sie finden dieses und ähnliche Beispiele, wenn Sie bei YouTube ,coro virtuale’ (virtueller Chor) eingeben.

Es ist großartig, was Menschen in dieser Krise an Fantasie entwickeln, um das Leben erträglicher zu gestalten. Eine arbeitslose Schneiderin hat eine Videoanleitung erstellt, wie man Knöpfe selbst wieder annäht, weil die Änderungsschneiderei geschlossen ist.

„Das Leben in dieser Krise erträglicher gestalten“

Menschen stellen auch in Wattenscheid ihre Zeit zur Verfügung, um für besonders gefährdete Menschen die tägliche Versorgung sicherzustellen. Es gibt Verabredungen, abends auf den Balkonen zu singen und zu tanzen. Und viele Menschen stellen abends um sieben eine Kerze ins Fenster und beten - allein und doch gemeinsam. Fantasie ist ein Motor der Mitmenschlichkeit!“