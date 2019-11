Demo in Vorbereitung

Demo in Vorbereitung

Am Freitag, 13. Dezember, ist eine Großdemonstration ab 14 Uhr am S-Bahnhof Bochum-Wattenscheid geplant, für die die Stadtwald-Initiative bis zu 1000 Teilnehmer erwartet. Ziel ist der Hof Rüsing am Südpark.

Im Januar 2020 will der Verein eine weitere Bürgerversammlung im Südpark veranstalten, in dem der aktuelle Stand in Sachen „Bauvorhaben Hof Rüsing“ erläutert werden soll.