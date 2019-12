Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fertigstellung wird sich verschieben

Bisher war die Zufahrt zum Südpark-Schwimmbad mit dem Auto nur über die Straße In der Mark möglich – die war zu den Stoßzeiten im Sommer überlastet, der Parkplatz bietet maximal 170 Stellplätze. Also müsste eine zusätzliche Erschließung her. Da gibt es als Alternative nur die Straße Weidenhagen, vom Zeppelindamm abzweigend.

Diese Variante gilt aber als schwer umsetzbar: Dafür müsste der Bebauungsplan geändert werden, das würde Jahre dauern. Und diese Zufahrt würde das Landschaftsschutzgebiet zerschneiden. Das Bad sollte frühestens im April 2023 eröffnet werden – doch dieser Zeitplan ist wohl allein durch die verspäteten Gutachten kaum zu halten.