Freiwillige Feuerwehr

In den 14 Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr in der gesamten Stadt leisten rund 400 Frauen und Männer ihren Dienst im ehrenamtlichen Einsatz. Zur Aufnahme in die Feuerwehr müssen Bewerber 18 Jahre alt sein, für die Jugendfeuerwehr zwölf Jahre. Vorausgesetzt werden körperliche Fitness und Belastbarkeit, Spaß an der Arbeit im Team.

Aktuell sucht die Feuerwehr einen Namen für das neue „Feuerwehr Bochum“-Maskottchen, das sich als Lösch-Elefant auch auf Kinder-Urkunden und dem Baby-Strampler wiederfindet. Namens-Vorschläge für das löschende Rüsseltier können auf dem Facebook-Auftritt gepostet werden. Eine Jury wählt daraus fünf Vorschläge aus, die in einer zweiten Runde zur Abstimmung kommen. #fwbo #EinsatzfürBochum