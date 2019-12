Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heiligabend in WAT

Zu Heiligabend beginnt der erste Gottesdienst in der evangelischen Friedenskirche, Hochstraße, um 15 Uhr. Er ist für Familien mit kleineren Kindern ausgelegt, Pfarrerin Monika Vogt erzählt die Weihnachtsgeschichte. Um 16.30 Uhr ist dann Christvesper mit Krippenspiel, um 18 Uhr ist der dritte Gottesdienst für Erwachsene mit Festmusik angesetzt.

Am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, ist kein Gottesdienst in der Friedenskirche, der in der Alten Kirche am Markt mit Abendmahl beginnt um 11 Uhr. Dafür ist dann am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, kein Gottesdienst in der Alten Kirche, um 18 Uhr steht in der Friedenskirche „A Festival of Nine Lessons and Carols“ auf dem Kalender. Nach anglikanischem und presbyterianischem Vorbild werden dazu neun Bibelstellen (lessons) und neun Weihnachts- und Kirchenlieder (carols) abwechselnd vorgetragen und gesungen.