Junge ausgeraubt: Polizei sucht zitternden Räuber mit Messer

Ein Junge (13) ist am Samstag im Gewerbepark Holland in Wattenscheid mit einem Messer bedroht und bestohlen worden. Die Polizei sucht den Täter.

Die Polizei sucht nach einem Raub im Gewerbepark Holland in Wattenscheid nach einem "stark zitternden" Täter. Der Mann soll am Samstagabend, 16. Januar, gegen 18 Uhr in Höhe der Jahnstraße/Langenbach einen Jungen (13) mit einem Messer bedroht haben. Das Opfer habe daraufhin seine Tasche auf den Boden gelegt und sei geflüchtet, so heißt es weiter.

Die Polizei sucht nun nach dem Täter. Er soll etwa 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Außerdem habe er eine dunkelblaue Jeans und eine dunkle Jacke getragen. Nach Angaben von Zeugen soll der Mann stark gezittert haben.

Das Wattenscheider Regionalkommissariat (KK 34) bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0234 909-8405 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441).