Langes Verfahren

Schon 2011 erfuhr die Bezirksvertretung im Zusammenhang mit der Einweihung des Alten- und Pflegeheims an der Graf-Adolf-Straße, dass die Stadt den Standort Beisenkamp erhalten und nach dem Abriss durch ein modernes Seniorenzentrum sowie seniorengerechte Wohnanlagen ersetzen wolle. Abgerissen wurde das Haus dann Ende 2016.

Bei einer Bürgerinformationsveranstaltung zum Neubau am Beisenkamp wurde festgehalten, das rege Verkehrsaufkommen an der Hüller Straße im Grenzbereich zu Gelsenkirchen, damit die Zahl der Stellplätze, und die schwierige Grundwassersituation an diesem tiefsten Punkt der Umgebung sollten besonders beachtet werden. Damit könnte auch ein Kreisverkehr an der ungewöhnlichen Einmündung von Hüller Straße/Parkstraße/Am Beisenkamp noch einmal diskutiert und neu konzipiert werden.