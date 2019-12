Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Show im Frühjahr

Die neue Grimberg-Show „Servus Peter – Das Konzert“ mit dem ehemaligen Paul-Kuhn-Orchester ist im Frühjahr 2020 zweimal in der Region zu sehen: am 1. April in der Essener Grugahalle und am 17. Mai in der Dortmunder Westfalenhalle.



Karten für die Peter-Alexander-Hommage gibt es im Vorverkauf im Internet auf www.wir-lieben-tickets.de oder im WAZ-Leserladen auf der Huestraße.