Kultfamilie Tetzlaff aus der bekannten TV-Serie soll in Wattenscheid ihre Wurzeln haben.

Fernsehen TV-Kultserie mit Familie Tetzlaff spielt in Wattenscheid

Wattenscheid. Die Kultserie "Ein Herz und eine Seele" mit "Ekel" Alfred Tetzlaff hat ihre Wurzeln in Wattenscheid. Das hat der James Bond Club recherchiert.

Zum Silvesterprogram gehört neben "Dinner for one" ein weiterer Klassiker, und zwar der "Silvesterpunsch" mit Ekel Alfred aus der WDR-Kultreihe Reihe "Ein Herz und eine Seele". Zum Jahreswechsel wird die Folge auf fast allen dritten Programmen gesendet.





Tobias Schwesig, Vorsitzender des ., ist sicher: "Mehrere Zeitungsberichte verweisen auf Wattenscheid als Wohnort der Familie Tetzlaff. In der Folge Rosenmontagszug bestätigt dies Ekel Alfred mit dem Satz: ,Hier zu uns nach Wattenscheid kommen ja keine Italiener zum Urlaub'; mitgestoppt bei Minute 35,20. Wir freuen uns, dass Wattenscheid als James Bonds Geburtsort so auch eine weitere wichtige Rolle im Fernsehen spielt."

Ein Reihenhaus im Revier

Die Familie Tetzlaff soll in einem Reihenhaus mitten im Ruhrgebiet in Wattenscheid gelebt haben. Die damalige Produktion des WDF (heute WDR) mit der Folge Rosenmontagszug aus einer Karnevalshochburg im Ruhrgebiet bekräftigen für Schwesig diese Vermutungen.

Übrigens: Für das Jahr 2021 plant der Bond Club Wattenscheid spannende Events auf den , die die Corona-Beschränkungen 2020 enorm behinderten. Mit Spannung wird endlich der Kinostart des neuen Bond-Films "No time to die - Keine Zeit zu sterben" im April 2021 erwartet. Die Wattenscheider hatten exklusiv vorab die Möglichkeit, die Originalwaffe aus der Startszene bereits in Augenschein zu nehmen. Auch das James Blond-Bier erfreut sich hier großer Beliebtheit.

Mit Hilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung soll jetzt auch weiter nach Spuren der Familie Tetzlaff in Wattenscheid gesucht werden. Der ist sicher, dass hier zumindest für Silvester der WDR-Beitrag über James Bond und Wattenscheid unter die Top-Beiträge neben "Dinner for one" und "Silvesterpunsch" klettert.

