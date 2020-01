Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reiter aus Spanien

Gäste aus Spanien sollen beim Gänsereiten auf der Anlage am Südpark am Rosenmontag, 24. Februar, wieder mit dabei sein und mit ihren prächtig geschmückten Pferden einen rot-gelben Kontrapunkt setzen.

Im befreundeten El Carpio de Tajo im spanischen Kastilien/La Mancha nahe bei Toledo findet jeweils am 25. Juli, dem spanischen Nationalfeiertag und Tag des Heiligen Jakobus („Santiago“), ein Gänsereiten in Erinnerung an die Rückeroberung des zuvor von den Arabern besetzten Ortes im zwölften Jahrhundert statt.

Der Apostel Jakobus, „der Ältere“, Bruder des Evangelisten Johannes, ist alleiniger Schutzpatron Spaniens, der Festtag wird seit dem achten Jahrhundert begangen.