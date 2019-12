Hier geht noch WAT: Citymanagerin Marion Drewski, Bezirksbürgermeister Manfred Molszich, Eberhard Schneider und Michaela Dittmann (v.l.) vom Verkehrsverein enthüllen die Infotafel am Saarlandbrunnen.

Wattenscheid-Mitte. Ausgewählte Veranstaltungen in Wattenscheid sind auf der neuen Info-Tafel zu sehen. Verkehrsverein, City-Management und Bezirk machen mit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tafel präsentiert die Wattenscheider Termine auf einen Blick

„Da kann man mal sehen“, kommentiert Eberhard Schneider gut gelaunt. Denn genau das, wünscht der Vorsitzende des örtlichen Verkehrsvereins, sollen die Passanten mitten in der Wattenscheider Fußgängerzone auch: Hinsehen, was hier den vielen Unkenrufen zum Trotz alles rundum los ist. Auf einer neuen Informationstafel neben dem Saarlandbrunnen in der Oststraße ist nun ein wahrhaft ausgesuchter Überblick über die Veranstaltungs-Highlights im ersten Halbjahr 2020 nachzulesen.

Gemeinsame Marketing-Aktion Halbjährlich, dafür doppelseitig, hat jeder Neugierige nun vor Augen, was Wattenscheid an bunten, informativen oder traditionellen Veranstaltungen in den ersten sechs Monaten zu bieten haben wird. „Wir haben insgesamt über 40 Veranstalter und Veranstaltungen hereingeholt“, erzählt die neue Citymanagerin Marion Drewski bei der Bochum Marketing, die das Projekt angestoßen hat. Die Mittel für die Aufstellung der Tafel stammen aus dem Stadtteil-Verfügungsfonds, für die Umsetzung ist der Verkehrsverein Wattenscheid mit verantwortlich. Sämtliche Veranstaltungen über sechs Monate in allen Sprengeln Wattenscheids zu präsentieren, wäre schlicht nicht möglich gewesen. Das hätte die gewünschte Übersichtlichkeit zunichte gemacht, waren sich die Initiatoren einig. Auswahl von Zirkus bis Staffel-Meisterschaft So wurde eine muntere und vielfältige Auswahl getroffen, die dann im Sommer aktualisiert wird. Mit der ersten und der letzten Veranstaltung im Jahr 2020 poliert Wattenscheid denn auch gleich sein Image kräftig auf. Es handelt sich doch um vorweg die „1. Zirkus-Convention NRW“ der Landes-Arbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik e.V.“ mit der bekannten Truppe von „Watt’n Zirkus“ an der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule an der Lohacker Straße. Den Abschluss im Juni macht dann die Deutsche Staffel-Meisterschaft der Leichtathletik im Lohrheidestadion. Da läuft WAT.