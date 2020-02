Treff im Wichernhaus

Die privat initiierte Gruppe kommt jeweils donnerstags um 17 Uhr zum „Treffpunkt für Menschen mit Behinderungen“ im Wichernhaus der evangelischen Kirchengemeinde Günnigfeld an der Parkallee 20 zusammen. Zuvor traf sie sich im Ludwig-Steil-Haus, das derzeit unter anderem zum Seniorenzentrum umgebaut wird.

Die Gruppe entstand 1975 als Elterninitiative und besteht heute etwa aus 45 regelmäßigen Besuchern. Gabi Choryan und ein gut zehnköpfiges Team betreut die zweistündigen Gruppentreffen. Die Besucher kommen aus zwei Wohnheimen, leben allein, teilweise noch bei den Eltern oder in betreuten Wohn-Einrichtungen. Das nun gekürte Prinzenpaar Björn und Nina arbeitet in der Werkstatt Constantin an der Schmiedestraße und ist auch im Alltag ein Paar.