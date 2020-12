Wattenscheid: Auto brennt in Tiefgarage komplett aus

Wattenscheid. In der Tiefgarage eines großen Wohnhauses in Wattenscheid ist am Silvestertag ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Ursache ist bisher unklar.

In der Tiefgarage eines großen Wohnkomplexes an der Ecke Otto-Brenner-Straße/Hochstraße in Bochum-Wattenscheid ist am frühen Silvesterabend ein Auto in Flammen aufgegangen. Die komplette Garage war verraucht. Verletzt wurde niemand.

Ursache des Pkw-Brandes bisher unklar

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen – der Wagen stand auf dem ersten Stellplatz neben dem Eingangs-Rolltor. Über die drei Treppenzugänge aus den Häusern wurde dei Garage gründlich gelüftet. Die Ursache des Brandes (Brandstiftung oder technischer Defekt?) ist laut Feuerwehr bislang unklar.

+++ Sie wollen keine Informationen rund um Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++