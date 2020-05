Wattenscheid: Buslinie 363 soll bis vor das Wellenbad fahren

Das Wellenfreibad in Wattenscheid-Südfeldmark soll besser an den ÖPNV angebunden werden.

Wattenscheid-Südfeldmark. Durch eine Wegänderung wird die Bogestra-Buslinie 363 künftig an das Wellenfreibad Südfeldmark in Wattenscheid besser angebunden.

Die SPD-Ratsfraktion ist „sehr zufrieden“ mit diesem Angebot der Bogestra und das Wellenfreibad Südfeldmark besser an den ÖPNV anzubinden. „Während heute zwei Haltestellen 500 bzw. 550 m entfernt liegen, soll mit einer Schleifenfahrt von der Haltestelle Roonstraße das Bad in der Freibadsaison direkt angefahren werden. Dies würde für viele Gäste den Umstieg von Auto auf Bus erleichtern“, so der sportpolitische SPD-Sprecher Hans-Peter Herzog.

Kosten von 1400 Euro

„Die Kosten halten sich mit zusätzlichen 1400 Euro in Grenzen. Und vielleicht wird man auch über eine bessere Taktung nochmal nachdenken müssen, wenn die Testphase – coronabedingt erst im nächsten Jahr – ausgewertet ist.“

Teils Parkchaos am Bad

Im Sommer 2019 hatte die SPD auf die Missstände am beliebten Südfeldmark-Schwimmbad an besonders heißen Tagen hingewiesen. Viele Autos parkten in zweiter oder dritter Reihe gegenüber von Ausfahrten oder auf Rettungswegen. „Für die Anwohner zunehmend unerträglich. Die vorgeschlagene Direktanbindung wird das Problem hoffentlich entschärfen“, hofft Herzog. Am 15. Mai wird der Ausschuss für Sport und Freizeit sich mit einer entsprechenden Beschlussvorlage befassen.

Weitere Nachrichten aus Wattenscheid finden Sie hier.