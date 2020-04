Wattenscheid: Coronazeit - „Ein Lächeln kann Wunder wirken“

Wattenscheid. Die Wattenscheider ökumenische Reihe „Impulse“ will Mut spenden in der Corona-Krise. Hier der Beitrag von Anke Wolf, kath. Gemeindereferentin.

„Vor einigen Tagen habe ich eine nette Mail von einem lieben Bekannten, Tim, bekommen. Tim hatte eine Fotokarte mit einer schön aufgeblühten Frühlingsblume an die Mail angehängt. Dabei steht: ,Das einzige, was in diesen Zeiten absolut ansteckend sein sollte, ist … dein Lächeln!’

Wohltuend

Einen Moment lang habe ich gestutzt – und dann kam das Lächeln. Ich musste nicht darüber nachdenken, ich habe es nicht gemacht, es ist einfach gekommen und hat sich frisch und fröhlich in mir breitgemacht. Und mit dem Lächeln wohltuende Entspannung. An dem, was sich in diesem Moment alles in meinem Körper gelöst hat, habe ich gespürt, wie angespannt ich vorher war. Ein Lächeln kann Wunder wirken!

Frischekur für Körper und Seele

Vielleicht ist das Lachen uns ja deshalb angeboren? Schon ein einziges Lächeln ist eine wahre Frischekur für Körper und Seele, verbessert Durchblutung und Immunabwehr, regt Gehirn und Stoffwechsel an, vermindert die Produktion von Stresshormonen und setzt Glückshormone frei. Tims Mail hat mich daran erinnert, das Lächeln nicht zu vergessen, auch nicht und gerade nicht in Corona-Zeiten.

Innere Freude

Seitdem lächle ich wieder mehr – aus einer inneren Freude heraus, die ich als Geschenk empfinde, und in dem Wissen, dass Lächeln verändernde Kraft hat. Ich lächle Menschen zu, die ich beim Spaziergang treffe, beim Einkaufen oder wo auch immer, auch wenn ich sie gar nicht kenne. Das Lächeln überwindet den gebotenen Abstand mühelos. Und ich spüre, dass es nicht nur mir gut tut.“