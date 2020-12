Wattenscheid: DRK-Weihnachtsaktion hilft erneut Bedürftigen

Wattenscheid. Über 100 Weihnachtstüten konnten ehrenamtliche Helfer des DRK Wattenscheid diesmal in der 34. Weihnachtsaktion an Bedürftige ausgeben.

Innerhalb von zwei Stunden waren die Spenden zahlreicher Firmen und Privatleute problemlos verteilt. "Die Besucher zeigten sich am ersen Weihnachtstag dankbar und zufrieden", so DRK-Präsident Thorsten Junker. Wenn ansonsten um 14.30 Uhr die Türen an der DRK-Kreisgeschäftsstelle Voedestraße für das Kaffeetrinken geöffnet wurden und die Weihnachtsbetreuung begann, gab es diesmal „nur" Präsente in Form von Lebensmitteln. Doch die Besucher waren alle gut informiert und während sich zu Beginn eine Schlange bildete, kamen die Bedürftigen nacheinander herein und konnten sich teilweise noch zusätzliche Dinge aussuchen.

Viele Spenden

Viele Bäckereiprodukte stammten von Bereket-Brot, Backbord, Gatenbröcker und aus Malzers Backstube, so dass zwei verschiedene Brote oder Stuten für jeden Bedürftigen zur Verfügung standen. Doch auch Schokoladenartikel der Confiserie Ruth wurden ausgegeben. Daneben wurden von den Geldspenden zuvor zahlreiche Dinge gekauft, die den Tüten zugeführt wurden. Neben Schokoladen, Plätzchen, Weihnachtsartikel gab es auch Kaffee, Seifen, Shampoos, Zahnbürsten und viele Dinge des täglichen Bedarfs. Doch auch einige Privatpersonen hatten für das DRK eingekauft und die Spenden vorher vor Ort abgegeben.

Aktion mit Tradition

Die Tüten wurden am Heiligabend gepackt und standen dann bereits zur direkten Ausgabe bereit. Daran waren insgesamt sechs Rotkreuzler beteiligt, die von Helfern der Rotarier Bochum-Renaissance unterstützt worden sind. „Wir haben Corona-bedingt das Beste aus der Situation gemacht und uns kam großer Dank entgegen. Unter Wahrung der AHA-Regeln wurde nur jeweils einzeln der Zutritt gewährt und die Tüte mit Mundschutz ausgegeben bzw. individuell ergänzt", so Thorsten Junker vom DRK Wattenscheid, der die Aktion selbst leitete.

Ehrenamtler helfen

„Das Wesen der Weihnachtsbetreuung ist natürlich das Zusammensein und der persönliche Austausch im weihnachtlich geschmückten Saal mit gutem Essen, das hoffen wir wird 2021 wieder stattfinden können. Dahin wollen wir auch zukünftig zurück, wenn die Corona-Regelungen das wieder zulassen."

Das WAT-DRK plant die Aktion jeweils über viele Wochen. Die Veranstaltung wird rein aus Sach- und Geldspenden von einheimischen Firmen und Privatleuten finanziert. Diese fand in diesem Jahr bereits zum 34. Mal statt und wurde bereits mehrfach bundesweit ausgezeichnet.