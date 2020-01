Wattenscheid-Mitte. Die Feuerwehr rückte am Mittwoch gegen 17.30 Uhr zu einem Brand in der Wattenscheider Fußgängerzone aus.

Wattenscheid: Feuerwehr löscht Brand in der Innenstadt

Holzpaletten im Bereich Am Wall standen in Flammen. Der Rauch drang über den Hinterhof in das angrenzende Ladenlokal an der Oststraße 42 ein, der Discounter musste deshalb geräumt werden.

Zwei Löschzüge konnten den Brand im Hinterhof nach Angaben der Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen, es sei niemand verletzt worden. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude konnte verhindert werden. Der betroffene Bereich in der Innenstadt wurde von der Feuerwehr gesperrt und konnte nach Abschluss der Löscharbeiten wieder freigegeben werden.