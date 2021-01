Wattenscheid: Friedhelm Samolak hat Schulsport mitgeprägt

Friedhelm Samolak war über Jahrzehnte ein bekannter Sportlehrer in Wattenscheid.

Wattenscheid. Als Lehrer hat er den Wattenscheider Schulsport mitgeprägt, mit Schülern viele Erfolge gefeiert: Friedhelm Samolak feiert heute Geburtstag.

96 Jahre wird er heute alt. Über 35 Jahre lang hat Dr. Friedhelm Samolak in sportlicher Hinsicht erfolgreich die Fäden am Märkischen Gymnasium gezogen, nahm mit den Jugendlichen an zahlreichen Meisterschaften teil.

Viele Erfolge

Als Studiendirektor wurde er 1989 groß verabschiedet. Friedhelm Samolak hat alles aufbewahrt: Die Zeitungsberichte über die Erfolge seiner Schüler füllen mehrere Ordner, in seinem Haus in Eppendorf hängen alte Schwarzweiß-Bilder der jungen Sportler. Seine pädagogische Maxime: „Motivation, Stimulation, Animation, Ehrgeiz. Und Disziplin." Das fand sich in seinen Unterrichtsmethoden wieder, von „Entengang" bis „Laufschule".

Drei Jahrzehnte lang wurden sportliche Erfolge an der Schule gefeiert: Bannerkampf (u.a. Deutscher Meister 1970), Fußball (Höhepunkt: Deutscher Meister der B-Jugend 1978 im Berliner Olympiastadion), Leichtathletik. Sprint-Asse wie Werner Bastians, Dieter Steinmann, Fritz Heer und Klaus Ehl durchliefen seinen Sportunterricht ebenso wie Regina Weber (Rhythmische Sportgymnastik) und Helmut Zyla (Fußball).

