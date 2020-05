Wattenscheid: Gottesdienste starten in katholischen Kirchen

Gottesdienste starten auch in der Kirche St. Gertrud in Wattenscheid.

Wattenscheid. Gottesdienste werden wieder in der katholischen Pfarrei St. Gertrud Wattenscheid unter Corona-Auflagen gefeiert. Teilweise muss man sich anmelden.

„Unter Berücksichtigung der Vorgaben hat jede Gemeinde ein Konzept zur Gestaltung der Gottesdienste entwickelt“, erklärt Gemeindereferentin Renate Aßheuer. Je nach Voraussetzung, z.B. mögliche Platzanzahl in der Kirche, unterscheiden sich die Konzepte in einigen Punkten.

Überall gilt: Abstandsregel von mindestens 1,5 Meter und Tragen eines Mundnasenschutzes. Es werden Listen der Gottesdienstbesucher geführt, um eventuelle Rückverfolgungen durch das Gesundheitsamt zu ermöglichen. Wenn man sich zu einem Gottesdienst anmelden muss, gilt diese Anmeldung nur für das kommende Wochenende.

Kirche St. Gertrud: Die Hl. Messen werden ab sofort gefeiert am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 9.30 Uhr. Anmeldung dafür im Pfarrbüro, Tel. 02327-3015 0, zu den Öffnungszeiten montags bis mittwochs 9-12 Uhr, donnerstags von 16-18 Uhr und freitags von 8-14 Uhr an. Die Messe an den Werktagen wird gefeiert am Montag, Dienstag und Freitag jeweils um 9 Uhr; dafür ist keine Anmeldung nötig.

Kirche Herz Mariä (Günnigfeld): Die Hl. Messe wird ab sofort gefeiert am Sonntag um 11 Uhr und am Mittwoch und Freitag jeweils um 9 Uhr; es ist keine Anmeldung nötig.

Kirche St. Johannes (Leithe): Geplanter Start ist Mittwoch, 13. Mai, mit der Messe um 18 Uhr. Ab Sonntag (17.) wird die Messe „Open Air“ um 11 Uhr – Wiese am barrierefreien Kircheneingang – gefeiert; es ist keine Anmeldung nötig. Ab 19. Mai ist dienstags um 19.30 Uhr in der Kirche eine Wortgottesfeier.

Kirche St. Joseph (Geitlingstraße): Ab Mittwoch, 13. Mai, werden die Werktagsmessen am Mittwoch um 9 Uhr und am Donnerstag um 18.30 Uhr gefeiert. Dafür ist keine Anmeldung erforderlich. Ab dem 16. Mai wird zusätzlich zur Sonntagsmesse um 11 Uhr eine Vorabendmesse am Samstag um 18 Uhr eingeführt. Für diese beiden Messen ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich, diese ist möglich ab dem 11. Mai montags von 9-11 Uhr, dienstags von 15-17 Uhr, mittwochs von 8-10 Uhr und donnerstags von 16-18 Uhr unter Tel. 0163- 97 04 290.

Kirchen St. Maria Magdalena und St. Marien (Höntrop): Ab sofort werden Wortgottesfeiern am Sonntag in St. Marien um 9.30 und 11 Uhr und in St. Maria Magdalena um 9.30, 11 und 18 Uhr gefeiert. Die Anmeldung zum Gottesdienst ist nur möglich über Tel. 0178- 11 23 471 zu den Öffnungszeiten der Kontaktstelle St Maria Magdalena: dienstags von 9-12 und donnerstags 9-12 und 17-19 Uhr. Dort werden auch die Anmeldungen für St. Marien entgegengenommen.

Kirche Herz Jesu (Sevinghausen): Ab sofort wird die Messe um Samstag um 17 Uhr gefeiert, eine Anmeldung ist nicht erforderlich; 30 Personen sind hier erlaubt.