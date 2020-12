Wattenscheid: Kunstvolle Wanderstöcke als helfende Begleiter

Klaus-Jürgen Franke (Mitte) und die Mitglieder des Gemeinderates Verena Nowak und Alfried Germing an der Wanderstock-Krippe in der Kirche St. Maraien in Wattenscheid-Höntrop.

Wattenscheid-Höntrop. Ein abstraktes Kunstwerk steht in St. Marien Wattenscheid: Die Installation möchte mitnehmen, neue Pfade und Interpretationen eröffnen.

In der katholischen Gemeinde St. Marien Höntrop möchte man weitere Blickfelder öffnen und auf Wanderschaft gehen: Die ungewöhnliche Krippe als Kunstinstallation verzichtet auf Stall, Figuren, Jesuskind, Tiere und Stern. Klaus-Jürgen Frankes Werk „Wanderstöcke – helfende Begleiter auf der Suche" lädt in der Kirche am Forstring dazu ein, sich mit der Bibelgeschichte auf eine unkonventionelle Art zu beschäftigen. Das Zentrum des Kunstwerks vom Wattenscheider Eine-Welt-AG-Aktivisten besteht aus hölzernen Wanderstöcken, die symbolisch und gleichermaßen handfest zu verstehen sind.

Eigene Zugänge finden

Das Werk lädt ein, neue, eigene Zugänge zu finden. Still und starr ruht die Krippe dabei nicht. Ganz im Sinne der Weihnachtsgeschichte verbleiben drei Stecken auf Wanderschaft durch die Kirchenbankreihen: bis zum 6. Januar, dem Dreikönigstag. Dann erst ist die Installation komplett, alle Gratulanten „angekommen".

Prämiertes Werk

Jeder Stecken trägt eine Geschichte, einige zahlreiche Kilometer in sich. „In meinen Wanderurlauben merkte ich sehr bald, dass gefundene Stöcke – obwohl man sie tragen muss – die Wege leichter machen", so Klaus-Jürgen Franke. Auf Reisen streife sein Blick umher. Immer auf der Suche nach außergewöhnlichen, geeigneten Holzstücken, die kunstvoll bearbeitet in Frankes Garten „bei Wind und Wetter altern. Und so ‚begab es sich eines Tages', dass mir auffiel: Diese drei Stecken dort im Blumenbeet könnten die zentralen Figuren einer Krippe sein."

Ausstellung in Telgte

Passend dazu wurde der Wattenscheider Franke auf die Telgter Krippenausstellung „Auf der Suche nach dem Licht der Welt" (2019/2020) aufmerksam. Der Titel kam wie gerufen, erinnert sich Franke, der nun sicher war, die etwas andere Krippe aus seinen Wanderstöcken zu gestalten. Die Stecken überarbeitete er, fügte abstrakte Formen als Köpfe der Figuren – Maria, Joseph, die heiligen drei Könige – hinzu. Das Jesuskind wird in Form eines Bergkristalls symbolisiert. Frankes Lohn: Die Installation erhielt den „Bischof-Heinrich-Tenhumberg-Preis" (2020).

Neue Pfade erkunden

Mit Frankes Krippe werden neue Pfade erkundet. Eine durchaus bewusste Abkehr von den herkömmlichen „Kuschelkrippen", wie St. Marien Gemeinderatsvorsitzender Alfried Germing die bekannten Darstellungen nennt. „Die Kuschelkrippe ist das, was man von zuhause oder auch aus dem Kindergarten kennt. Frankes Krippe muss man sich erstmal erarbeiten. Bei ihr ist nicht nach einer Sekunde klar, worum es eigentlich geht."

Teil des Geschehens

Besucher sind eingeladen, Teil des Geschehens zu sein, sich zu überlegen, „vielleicht habe ich meinen eigenen Wanderstock in der Hand und komme auf dem Weg durch die Kirche zur Krippe“, hofft Germing. Dadurch ermögliche die Krippe eigene Überlegungen, selbst eine handelnde Person im Geschehen zu sein. Nicht bloß ein passiver Beobachter.

INFO: Fortsetzung geplant

Und ein weiterer Weg wird mit der Installation fortgesetzt, sagt die stellv. Gemeinderatsvorsitzende Verena Nowak: „Da St. Marien schon immer sehr kunstaffin war, durch Pastor Wöstefeld, der es über all die Jahre geprägt hat, wir es dann weiter vorangetrieben haben mit Ausstellungen, haben wir gedacht: Es wäre mal wieder an der Zeit, ein Kunstwerk hier hin zu bekommen.“ Weitere Infos zu Angeboten der Kirche am Forstring: www.st-marien-hoentrop.de; Offene Kirche in St. Marien ist mittwochs von 17-19 Uhr.