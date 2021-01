Wattenscheid: Mann nach Diebstahl auf Baustelle in Haft

Wattenscheid. Nach einem Einbruch in einen Baucontainer in Wattescheid hat die Polizei einen Mann festgenommen. Er wurde bereits per Haftbefehl gesucht.

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag, 17. Januar, in Wattenscheid einen Mann (23) festgenommen, der an der Berliner Straße 50 in einen Baucontainer an einer Baustelle eingebrochen sein soll. Der Mann war der Polizei nach kurzer Fahndung aufgefallen, er hatte nach Angaben der Beamten mögliches Diebesgut von der Baustelle bei sich.

Im Rahmen der weiteren Überprüfung habe sich außerdem herausgestellt, dass gegen den Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland bereits ein Haftbefehl vorlag. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

