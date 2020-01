Wattenscheid: Schüler begeistern bei „Watt’n Zirkus“

„Jump“ – unter diesem Motto stand die Zirkus-Gala 2020 von „Watt’n Zirkus“, die in der voll besetzten Sporthalle Westenfeld dargeboten wurde. 60 Schüler der Klassen fünf bis zwölf der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule zeigten dabei ihr Können und erhielten dafür viel Applaus.

Seit einer Woche ist die Sporthalle in Westenfeld fest in der Hand von „Watt’n Zirkus“. Nach der landesweiten Zirkus-Convention am vorletzten Wochenende fand jetzt die Zirkus-Gala 2020 in Westenfeld statt. „Dafür haben wir zwei Wochen intensiv geprobt und extra die Sporthalle umgebaut“, erläutert Zirkusdirektor Jürgen Furmaniak. „Es ist schön zu sehen, was die 60 Schüler der Klassen fünf bis zwölf hier alles leisten und wie hier alle zusammenhalten“.

Den Abend herbeigefiebert

Die Schülerinnen und Schüler haben auf den der Abend der Zirkus-Gala lange hin gefiebert. Eine davon ist Milana Namlik-Grbi (15) aus der 10. Klasse. Bereits seit der 5. Klasse ist sie bei „Watt’n Zirkus“ dabei. „Mir gefällt vor allem, dass wir gemeinsam trainieren und dabei viel Spaß haben“.

Mit viel Schwung sind die Schülerinnen auf der Bühne im Einsatz. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Die Begeisterung fürs Zirkusmachen ist bei dem Programm „Jump“ überall anzumerken und schwappt in der voll besetzten Sporthalle Westenfeld schnell über. Viele Schüler und Eltern sind unter den Zuschauern, die die jungen Artisten mit viel Applaus feierten und kräftig anfeuerten. Dabei wechselten sich verschiedene Darbietungen wie Akrobatik, Jonglage und Artistik ab. Diabolos, Einräder, Gymnastikbälle und Trampolins kamen dabei ebenso zum Einsatz wie Seile, Bänder und Reifen am Trapez sowie an der Polestange. Dabei wurden auch kleine Geschichten erzählt und die Zuschauer, die ganz nah an der Manege saßen, in die Show aktiv miteinbezogen.

Wattenscheid Lange Tradition Ich bin begeistert, was hier entstanden ist“, betonte Zirkusdirektor Jürgen Furmaniak im Hinblick auf „Watt’n Zirkus“, der mittlerweile seit 29 Jahren besteht. „Dank der Unterstützung der Schule, des Stadtteils und besonders des Event-Technik-Teams um Mike Herrmann“, ergänzt Furmaniak stolz. Zirkusfans können übrigens ab Ende Februar den Live-Mitschnitt der Zirkus-Gala-2020 auf DVD im Sekretariat der Maria Sibylla Merian – Gesamtschule erwerben: Tel.: 02327-60 56.

Bei den jüngeren Zuschauern wie Kian (9) und Bela (8) kamen vor allem die actionreichen Einlagen gut an. „Die Show macht viel Spaß“, sagt Bela und Kian betont: „Die Diabolos-Show im Dunkeln und die Sprünge waren gut“. Und ihr Freund Karl (8) ergänzt: „Mir hat neben den Springern vor allem die Nummer mit dem Bändern und dem Wasser gefallen“. Damit spricht Karl eine Besonderheit des Gala-Programms 2020 an.

Es regnet von der Hallendecke

Während einer Akrobatik-Einlage zum bekannten Lied „Umbrella“ der Künstlerin Rihanna regnete Wasser von der Hallendecke und sorgte damit für Staunen und Applaus. Auch für die älteren Zuschauer wie Bernd und Gabriele Albers war die Zirkus-Gala 2020 „ein gelungener Abend“.

„Die Kinder haben ein Lächeln auf ihrem Gesicht und sind voller Begeisterung dabei“, betont Gabriele Albers. Und Bernd Albers ergänzt: „Es muss nicht immer spektakulär sein, sondern vor allem den Kindern Freude machen. Und das hat man gesehen“. Eine Fortsetzung der Zirkus-Gala und der Zirkus-Convention sind bereits geplant“, betont Zirkusdirektor Jürgen Furmaniak.