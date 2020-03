Gesichter, immer wieder Gesichter, dazu Landschaften wie fotografiert, und vor allem tanzende Menschen, allein oder als Paar: Das Haus von Birgitt Schaper will nicht mit einem Blick eingeordnet werden, es ist gleichzeitig Atelier, „Bihoscha“, und es zeigt eine geradezu überbordende Fülle von Werken. Ansichten, Erinnerungen, Szenen, Stimmungen fängt sie in verschiedenen Techniken ein, Pastell und Aquarelle überwiegen.

Es ist das inzwischen vierte Mal, dass sich Birgitt Schaper am der stadtweiten Aktion„Eintritt frei!“ der offenen Ateliers beteiligt. Allerdings ist sie am ersten Tag wegen einer Beerdigung verhindert, spontan helfen zwei Freundinnen der vielseitigen Künstlerin aus und übernehmen die Präsentation für die interessierten Besucher. Die Geschichte gewinnt eine weitere Dimension, denn Karin Appelhaus und Janine Eifler-Bonazza haben sich bis zu dieser Gelegenheit tatsächlich noch nicht getroffen.

Karin Appelhaus (l.) und Janine Eifler-Bonazza sind für Birgitt Schaper am ersten Tag von „Eintritt frei!“ eingesprungen. Foto: Manfred Sander

Die Begeisterung für das immense Schaffen der Künstlerin und ausgebildeten Physiotherapeutin teilen sie selbstredend. Ihre Entdeckungen hat Schaper zu den großen Sammlungen und Reihen von Gesichtern und Szenen diesmal auch noch in eine ganz andere Form gebracht. „Objets trouvé“, gefundene Alltagsgegenstände vom Wegesrand, von Spaziergängen und vor allem für den Blick dahinter, hat sie dazu gestellt.

Tänzerin wiederkehrendes Motiv

Wiederum ist es das Motiv der Tänzerin, das auch da häufiger auftaucht, dabei war die Gestalt zunächst ein Zweig, der aber in Kombination mit weiteren Fundstücken eine Wandlung durchläuft.

Daraus spricht die Liebe zur Natur, wie Birgitt Schaper im Gespräch mit der WAZ unterstreicht. So kommt sie auch in der Beschreibung ihres ständigen und schon lange währenden Schaffens umgehend auf den alten Traum, der heute noch immer wieder in den Arbeiten auftaucht. „Schon als Kind wollte ich unbedingt zum Ballett, aber ich durfte nicht, und so habe ich in der Vorstellung weiter gemacht“, erzählt sie.

Gefundene Objekte vom Wegesrand

Geblieben ist, dass sie auf eine Art gern einsam ist, um die Sicht auf die Natur und die Menschen, die darin leben, zu gewinnen, und diese dann umsetzt.

Dabei reizt sie auch der Umgang mit der Farbe und ganz unterschiedlichen Kontrasten oder Kombinationen, wie die Menge der Bilder in Haus und Atelier zeigen.

Wattenscheid Kreative Orte „Kunst begegnen. Künstler erleben. Ateliers entdecken.“ lautete das Motto der diesjährigen Aktion „Eintritt frei!“ im gesamten Stadtgebiet. Sie hat nun bereits zum 15. Male in wechselnder Besetzung stattgefunden und offenbar ist der Schwung in der Szene nicht geringer geworden. Über 40 Künstlerinnen und Künstler der unterschiedlichsten Ausrichtungen haben in über 20 Werkstätten, Ateliers und vor allem Ateliergemeinschaften teilgenommen. Weitere Informationen auf www.eintritt-frei-bochum.de und bei Koordinatorin Brigitte Dombrowski unter 0234 380 785.

„Ich sehe immer Figuren“, gibt sie zu, „wenn ich beim Spazierengehen in die Bäume sehe oder in die Landschaft, aufs Meer“. Die besondere Stimmung, die bei diesen Blicken geherrscht haben mag, wird hier in der Serie von geradezu scharf gezeichneten Ansichten der Nordsee eigens unterstrichen von vorsichtigen Hintergrund-Klängen, die Karin Appelhaus im Keller des Atelier-Hauses als Kulisse von CD anstellt.

Kontakt und Informationen unter birgitt.schaper@t-online.de