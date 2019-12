Wattenscheider Kinder erobern begeistert ihren Spielplatz

Nein, da mochte keiner antworten, als Bürgermeisterin Gaby Schäfer (SPD) von den Kindern auf dem Spielplatz an der Stresemannstraße/An St. Pius wissen wollte: „Wart ihr denn schon beim letzten Mal auch dabei?“ Sie meinte den symbolischen Spatenstich für die Umgestaltung der bis dahin ziemlich trist da liegenden Anlage mitten in der Siedlung am Innenstadtrand. Heute hatten die Kinder ganz was anderes zu tun, als artig zu antworten: Erst einmal durch den Sand wuseln, keine Zeit für Interviews.

Merle probiert erst einmal die neue Vogelnest-Schaukel auf dem Spielplatz an der Stresemannstraße aus. Foto: Dietmar Wäsche / FFS

Für Politik und Verwaltung war es schnell gegangen, gerade einmal drei Monate lagen zwischen dem Beginn der Arbeiten und der Eröffnung, den Kindern aus der nahe liegenden Kita St. Pius konnte es bestimmt nicht schnell genug gehen. Sie hatten ja schon Geduld bewiesen, als klar war, dass ihr Spielplatz überholt werden sollte. Dann kam noch eine förmliche Beteiligung der Nachbarn und eben der künftigen Besucher, also der Kinder.

Dafür gab es auch ein Sonderlob von der Bürgermeisterin, die sich vorab bei Sonja Gerstenberg als Fachfrau beim Grünflächenamt informieren ließ, dass hier zwei verschiedene Sorten Sand eingesetzt

Wattenscheid Spielplatz-Paten Das Bildungs- und Freizeitwerk der Falken Bochum e.V. förderte in enger Kooperation mit dem Jugendamt die Einrichtung von Spielplatz-Patenschaften. Die Paten gehen dabei keinerlei finanzielle Verpflichtung ein. Sie bekommen pädagogische Beratung und Begleitung bei Spielplatzfesten, im Sommer ist eines an der Stresemannstraße geplant. Bei Patenschafts-Treffen können Erfahrungen ausgetauscht werden, in sozialen Problemlagen beraten und vermitteln Stadt und Falken, außerdem bieten sie Fortbildungsveranstaltungen. Infos bei Sabrina Schmitt, Willy-Brandt-Platz 1-2, 0234 910-2992, im Rathaus.

werden, feinerer Spiel- und Bausand und gröberer in dem Bereich, in dem die Vogelnest-Schaukel und der Kletterturm stehen. Gröber ist der extra für den Fallschutz, und die beiden Sand-Sorten sind durch eine Reihe schmucker Sandstein-Quader voneinander getrennt.

Erstes Projekt in WAT

„Also, passt auf, dass ihr da nicht stolpert“, schickte Schäfer dieser Erklärung hinterher und unterstrich: „Ich weiß, wovon ich rede, hier spricht die Oma.“ An die Nachbarn und die Kinder, die auch die Patenschaft für den Platz übernehmen wollen, richtete sie einen großen Dank für ihren Einsatz. „Wir können schließlich nicht überall einen so tollen Spielplatz bauen. Denn manchmal haben die Nachbarn etwas dagegen, weil sie keinen Kinderlärm in der Nähe haben wollen. Aber ganz bestimmt nicht hier“, schilderte sie.

97.000 Euro hat die Umgestaltung gekostet, Bund und Land tragen davon 80 Prozent. Es handelt sich um die erste Maßnahme, die im Zuge des Masterplans „Bewegte und bespielte Stadt Wattenscheid“ umgesetzt worden ist.