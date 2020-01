Wattenscheider Spenden sichern ehrenamtlichen Einsatz ab

Einen Leitsatz des Sozialreformers Adolph Kolping schickte Hans-Josef Winkler, Vorsitzender der Höntroper Kolpingsfamilie, zur Begrüßung beim Neujahrsempfang voran: „Es ist keine Zeit zu jammern, sondern Zeit zu handeln“. Der Jahresbeginn sei als Neubeginn der Moment, sich auf den Weg zu machen, Neues zu entdecken, alte Belastungen hinter sich zu lassen. Vor diesem Hintergrund sei die traditionelle Übergabe der Benefiz-Gala der Kolpingspielschar im Karneval auch eine tätige Hilfe.

Gut besucht war der Neujahrsempfang am Sonntag im Kolpinghaus Wattenscheid-Höntrop. Hans Josef Winkler (hinten) begrüßt die Gäste. Foto: Gero Helm / FFs

Vorab konnte sich der Verein Kolping Waldbühne Höntrop über eine erneute Zuwendung aus dem Kolpinghaus am Wattenscheider Hellweg freuen: Für Werkzeuge zur Unterhaltung der Spielstätte bestimmt sind die 700 Euro aus dem Kinderfest, die Pächter Sascha Vincon an Anja Auth-Tenner, Elke Schlott und Franz-Josef Ridder für den Verein weitergab. Dies ist bereits die dritte Spende Vincons seit Übernahme der Traditions-Gaststätte vor drei Jahren. Sie gingen schon an den Förderverein der Kirchschule und die umliegenden Kindergärten.

Suppenküche und Flüchtlingshilfeauf Spenden angewiesen

Nach einem herzlichen „Dankeschön“ gab Winkler bekannt, dass der Erlös aus dem Benefiz-Karnevalsabend diesmal zu gleichen Teilen für die Bochumer Suppenküche und das Flüchtlingsdorf Ruhrgebiet/NRW in Kurdistan/Nordirak weitergegeben werden soll, beides eingetragene Vereine, die ausschließlich von Ehrenamtlichen getragen werden.

Christa Lichius und Heinz Kaspar schilderten, dass die Suppenküche seit 24 Jahren allein über Spenden finanziert ihre Gäste versorge, seit einiger Zeit im neuen Fliednerhaus am Stadion, der städtischen Unterkunft für Obdachlose. 21.600 Personen seien das im letzten Jahr gewesen, 5400 Liter Kaffee, 2500 Liter Tee. Ehrenamtliche Unterstützer, gerade für den Fahrdienst zur Uni-Mensa für die Essens-Container, würden dringend gesucht. Mit unter dem Dach des Fliednerhauses arbeitet auch der ärztliche Dienst mit der aufsuchenden Hilfe.

Rudi Löffelsend, Vorsitzender der Caritas Flüchtlingshilfe Essen für das Flüchtlingsdorf, erzählte anschaulich, wie die Hilfe aus dem Bistumsbereich in den Containersiedlungen im Nordirak eingesetzt wird, und dass vor allem die Bevölkerungsgruppe der Jesiden unterstützt wird, die auch bei den internationalen Hilfsprogrammen ansonsten kaum berücksichtigt wird.

31. Benefiz-Gala der Kolpingspielschar Höntrop im Kolpinghaus, Wattenscheider Hellweg 76, am Freitag, 14. Februar, 20 Uhr; Kartenvorverkauf am Sonntag, 12. Januar, von 17 bis 18 Uhr im Kolpinghaus, ab 20. Januar in der „Kleinen Raupe“, Westenfelder Straße 3, und bei „Pickup“, Höntroper Straße 49, auch für die Veranstaltungen am 9., 15., 16., 21. und 22. Februar.