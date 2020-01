Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zirkus-Gala am Samstag

Die Zirkus-Gala 2020 der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule findet am kommenden Freitag, 24. Januar, ab 18 Uhr in der Sporthalle Westenfeld neben der Schule, Lohackerstraße 15, statt. Unter dem Motto „Jump! Are you ready?“ werden dabei Artisten zwischen zehn und 18 Jahren von „Watt’n Zirkus“ auftreten.

Weitere Informationen dazu auf wp.msm-ge.de oder telefonisch unter Tel. 02327/ 60 56 10.