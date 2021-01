1344 Kinder kamen 2020 im Marienhospital in Wesel zur Welt

Wesel. Bei den insgesamt 1315 Geburten kamen 29 Mal Zwillinge zur Welt - Drillinge oder Vierlinge waren im Jahr 2020 nicht dabei.

Ein Neujahrsbaby 2021 hatte am 1. Januar bis Redaktionsschluss am Weseler Marienhospital noch nicht das Licht der Welt erblickt.

Die Leitende Hebamme Silke Theissen zog aber eine Bilanz des Jahres 2020: "Wir hatten insgesamt 1315 Geburten. Das letzte Kind des Jahres war ein Mädchen, das am Silvestermorgen um 10.10 Uhr zur Welt kam", so die Hebamme, die von einer ruhigen Nacht zum Jahreswechsel sprach. Und auch am Neujahrstag selber kündigte sich bis am frühen Abend zunächst kein neuer Erdenbürger an.

Von den 1344 Mädchen und Jungen, die im Jahr 2020 im Marienhospital zur Welt kamen, waren 29 Zwillinge. Drillinge oder gar Vierlinge habe es im vergangenen Jahr nicht gegeben, erklärte Theissen weiter.

Übrigens: Trotz Corona sind die Väter im Kreißsaal willkommen, teilt das Marienhospital mit. Die Geburtshilfe im Marien-Hospital erlaubt es den Vätern beim gesamten Geburtsverlauf dabei zu sein. "Die Klinik hat das Für und Wider einer solchen Entscheidung sehr kritisch und sorgfältig abgewogen und ist zu der Überzeugung gelangt, dass die Geburt als prägendes Erlebnis für alle Beteiligten gerade in der aktuellen Ausnahmesituation ein stabilisierender Faktor sein kann", erklärt Chefarzt Prof. Stephan Böhmer.

An diesem Prozess war die hausinterne „Taskforce Corona“ mit Vertretern aus Geschäftsführung, ärztlichem Direktorium, Pflegemanagement und Hygieneabteilung aktiv beteiligt.

Familienzimmer stehen zur Verfügung

Auch die Familienzimmer sind wieder geöffnet. Der werdende Vater kann somit, soweit es die Kapazitäten der Geburtsstation zulassen, mit in dem Zimmer übernachten.

Im gesamten Personal der Geburtshilfe bestehe aktuell kein Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus, heißt es vom Marienhospital.

Nach Maßgabe des Gesundheitsamtes und den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts werde in Medizin und Pflege alles für eine rundum sichere Geburt getan. Sämtliche damit verbundenen Maßnahmen werden täglich hinterfragt, überprüft und bei Bedarf umgehend angepasst, um Mutter, Kind und Vater zu schützen. "Sie können uns vertrauen!", so Stephan Böhmer.