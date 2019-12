Wesel. Passanten entdeckten am Abend des zweiten Weihnachtstages eine blutende Frau in der Bahnhofsunterführung. Sie wollte sich nicht helfen lassen.

36-jährige Frau aus Wesel tritt und schlägt Helfer

Als die Helfer am ersten Weihnachtsfeiertag um kurz nach 20 Uhr in die Bahnhofsunterführung eilten, um eine Frau zu behandeln, die dort offensichtlich gestürzt war und aus der Nase blutete, wurden sie von ihr getreten und geschlagen. Die alkoholisierte Verletzte war von Passanten entdeckt worden, die die Polizei alarmierten. Die wiederum forderte sofort einen Rettungswagen an.

Als die 36-jährige Weselerin darin saß, trat sie unvermittelt und mit voller Wucht einem 28-jährigem Rettungssanitäter aus Dorsten gegen das Knie. Während die Polizeibeamten dem Sanitäter zur Hilfe eilten, schlug sie einem Kollegen mit der Faust gegen den Kopf. Die Frau wurde überwältigt, beruhigte sich aber nicht und musste deshalb gefesselt werden. Doch auch das hielt sie nach Angaben der Polizei nicht davon ab, weiterhin zu treten.

Im Polizeigewahrsam versuchte die 36-Jährige dann, die Beamten zu beißen, was ihr jedoch nicht gelang. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe. Den Rest des Feiertages verbrachte die Weselerin bis zur Ausnüchterung im Gewahrsam. Es wurde Strafanzeige gegen sie gestellt. Der Rettungssanitäter sowie der 23-jährige Polizeibeamte erlitten durch ihre Attacken leichte Verletzungen und sind weiter dienstfähig.