Wesel. Um Kinderaugen strahlen zu lassen, sind 578 weihnachtlich geschmückte und liebevoll gefüllte Schuhkartons aus Wesel auf dem Weg nach Osteuropa.

578 Päckchen aus Wesel sind unterwegs nach Osteuropa

578 Mal Weihnachtsfreude für arme Kinder in Osteuropa. Uschi Ludigkeit, Leiterin des Sammelpunktes von Weihnachten im Schuhkarton Wesel, dankt allen, die auch in diesem Jahr die wohltätige Aktion unterstützt haben: „Danke für jeden mit Liebe gepackten Schuhkarton, für die finanzielle Beteiligung an den Transportkosten und für weitere Sach- und Geldspenden in Höhe von 3300 Euro.“

Organisatorin dankt allen Helfer

Uschi Ludigkeit schreibt weiter: „Sehr gefreut haben wir uns auch über die tollen Mützen, Schals, Handschuhe, die die Damen der Senioreneinrichtung St. Lukas in Wesel selbst gestrickt haben, sowie über die süßen Kuscheltiere, praktischen Zahnbürsten und -pasten und vieles mehr , die uns von verschiedenen Unternehmen zur Verfügung gestellt worden sind.“

Ebenso bedankt sich die Organisatorin bei allen, die Flyer ausgelegt haben und die durch die Informationen in Zeitung und Radio dazu beigetragen haben, die Aktion publik zu machen. „578 Weihnachtspäckchen aus Wesel sind jetzt unterwegs, um Kinderaugen strahlen zu lassen.“