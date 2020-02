73 Jahre im Beruf: Weseler (87) denkt noch nicht an Rente

Andere Menschen haben in seinem Alter eine Weltreise hinter sich oder genießen das Rentenalter im heimischen Garten. Für Horst Lauer ist das nichts. Der Weseler ist fast 87 Jahre alt und arbeitet noch täglich in seinem Steinmetz-Betrieb – seit 1947, als er die Lehre im elterlichen Betrieb begann, der seit 1882 an der Friedenstraße beheimatet ist. Nun hat der Steinmetz- und Steinbildhauermeister den Diamantenen Meisterbrief erhalten – ans Aufhören denkt der rüstiger Seniorchef noch nicht. Denn er ist davon überzeugt, dass er „einen der schönsten Beruf überhaupt“ ausübt.

Zwar hat Horst Lauer schon seit Jahren die Werkstatt gegen das Büro getauscht, wo er sich in erster Linie um die kaufmännischen Belange des Familienbetriebes kümmert. Täglich um sieben nimmt er an seinem Schreibtisch, dessen Platte natürlich aus Granit besteht, Platz.

Zu Spitzenzeiten arbeiteten 38 Mitarbeiter im Betrieb

Vier weitere Mitarbeiter hat das Unternehmen heute, darunter Sohn Ralf. Zu Spitzenzeiten in den 60er Jahren, berichtet Horst Lauer, waren es bis zu 38 Beschäftigte. „Früher haben wir auch bis zu 90 Prozent auf dem Bau gearbeitet“. Terrassen, Treppen, Fenster Bodenbeläge. Doch dann gingen die Preise in den Keller, viele Betriebe in den Konkurs. Heute hat sich die Firma Lauer in erster Linie auf Grabmale spezialisiert.

Ein historisches Foto von Steinmetz und Steinbildhauermeister Horst Lauer (v.l.) im elterlichen Betrieb an der Friedenstraße. Foto: Repro: Lars Fröhlich / FFS

Dass Horst Lauer eine Ausbildung zum Steinmetz angetreten hat, ist der familiären „Vorbelastung“ zu verdanken. Großvater Hugo gründete den Betrieb vor 137 Jahren am heutigen Standort hinter dem Bahnhof. Anfang der 20er Jahre ging er an seinen Sohn Wilhelm über. Als dritte Generation stieg Horst Lauter 1947 in den Beruf ein.

Steinmetz ist ein kreativer Beruf

Für einige Zeit hospitierte er bei einem Kollegen in Mettmann und erhielt dafür 800 Reichsmark - im Jahr. „Das waren 25 Zigaretten“, erinnert sich Horst Lauer. Schon mit 24 Jahren musste er den elterlichen Betrieb nach dem Tod des Vaters übernehmen.

Der Beruf, sagt er, hat ihm immer Spaß gemacht. „Man muss sehr viel kreativ gestalten“. Die Qualität guter Steine sei ihm immer wichtig gewesen. Mit den Jahren ist Arbeit zum Glück leichter geworden. Steinstaublungen gehören dank verbesserter technischer Möglichkeiten der Vergangenheit an.

Technik erleichtert heute die Arbeit des Steinmetz

Und auch die Verarbeitung des harten Werkstoffs hat große Fortschritte gemacht. Einen Granitblock zu schneiden, hat früher eine Woche gedauert, erzählt der Seniorchef. Heute ist das in acht Stunden zu bewältigen. Granit liegt immer noch voll im Trend, sagt Lauer – und dank Lasertechnik und Diamantwerkzeugen gut zu bearbeiten. Schade findet er es, dass das Handwerk bei jungen Leuten nicht mehr hoch im Kurs steht. Er selbst hat 46 Lehrlinge ausgebildet.

Aber warum hat er sich nicht schon lange zur Ruhe gesetzt und genießt die Rente? Das muss der rüstige Weseler nicht lange überlegen: „Weil es Spaß macht. Ich glaube, ich habe den Absprung verpasst“. Außerdem, ist er überzeugt, halte die Arbeit ihn fit. „Man bleibt gesund, besonders im Kopf. Solange es noch geht, werde ich weiter machen“. Und vielleicht, ergänzt er, schafft er es ja bis zum 150. Firmenjubiläum…