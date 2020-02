An der Musikschule Wesel fehlen Lehrer für Früherziehung

Das kam für Kinder wie Eltern gleichermaßen überraschend. In der Musik- und Kunstschule war im September vergangenen Jahres für gut ein Dutzend Mädchen und Jungen im Fach „Musikalische Früherziehung“ mitten in der zweijährigen Ausbildungsphase Schluss.

Eine Lehrerin hatte aus persönlichen Gründen gekündigt, eine Ersatzlehrkraft gibt es bis heute nicht. Also müssen die Kinder warten bis der nächste zweijährige Kurs gelaufen ist, sie dann dran sind und weitermachen können. Das wird am 1. April der Fall sein, sagt die Leiterin der Einrichtung, Dagmar Beinke-Bornemann, auf Anfrage der NRZ.

Bundesweiter Trend

Dabei steht die Musik- und Kunstschule Wesel mit diesem Problem in Sachen musikalische Früherziehung nicht alleine da. Und so führt Beinke-Bornemann dazu an: „Der bundesweite Trend ist nun auch in Wesel angekommen.“ Zweimal habe die Schule für jeweils sechs Wochen die frei gewordene Stelle in der Kreisstadt beim Onlineportal des Verbandes der Musikschulen ausgeschrieben - ohne ein einziges Ergebnis. Es hat sich einfach niemand darauf beworben.

Diese Entwicklung sieht Beinke-Bornemann mit Sorge, wie sie bereits in der Beiratssitzung im Herbst verkündet hatte. Nun soll geklärt werden, inwieweit die Attraktivität der zu besetzenden Stellen durch eine andere Bezahlung oder einen anderen Vertrag gesteigert werden kann.

Solche Prozesse seien langwierig, weiß auch der zuständige Kulturdezernent Rainer Benien, sie führten nicht kurzfristig zum Erfolg. Dennoch müsse man am Ball bleiben. Denn der Lehrermangel lässt sich in diesem Bereich nicht leugnen. Zudem müsse die Musik- und Kunstschule Wesel hier gegenüber anderen Kommunen konkurrenzfähig bleiben.