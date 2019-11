Auskiesung: Wesel sieht Gefahr für Schloss Diersfordt

Die Diersfordter Schlossanlage, deren Ursprünge bis ins Jahr 1432 reichen, ist das älteste nicht kirchliche Bauwerk Wesels. Nun machen sich Verwaltung und Politik Sorgen, dass die Standfestigkeit der Gebäude ernsthaft in Gefahr geraten könnte – denn die Firma Holemans plant in unmittelbarer Nähe eine weitere Auskiesung.

Das Unternehmen soll nun erst einmal gutachterlich nachweisen, dass durch die Abgrabung keine Schäden an dem Denkmal entstehen. Das beschloss am Mittwoch der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Nachhaltigkeit.

Westlich von Diersfordt zwischen dem Schloss und dem Waldsee plant das Kiesunternehmen eine Auskiesung auf weiteren 4,3 Hektar Fläche. 440.000 Kubikmeter Kiessand sollen gefördert werden. Die neue Abgrabungsfläche würde bis zu 100 Meter an das historische Gemäuer heranreichen.

Kiesfirma: Senkungen aufgrund der Bodenplatte des Schlosses ausgeschlossen

Das Schlossensemble steht jedoch unter Denkmalschutz. Früher einmal war es ein Wasserschloss, es liegt an einem früheren Rheinarm. Die alten Gräben sind längst trocken. Schon jetzt sind laut Stadtverwaltung Risse an mehreren Gebäuden zu beobachten – das bereitet Sorgen. Die Kiesfirma hat darauf hingewiesen, dass das Schloss auf einer durchgehenden Bodenplatte aus Beton steht und Senkungen durch die Abgrabung ausgeschlossen seien.

Die Stadt bleibt skeptisch: Die Aussage zum Haupthaus ist nicht ausreichend belegt, so das Argument. Die Forderung: Ein Gutachten zum Bodenaufbau und zur erwarteten Absenkung des Grundwasserspiegels soll sowohl durch einen Bodengutachter als auch durch einen Tragwerksplaner erstellt werden. Solange dies nicht vorliegt, werde die Stadt als Untere Denkmalbehörde Bedenken gegen die Abgrabung erheben.

Schloss Diersfordt liegt nur 100 Meter von der geplanten Abgrabung entfernt

In der Ausschusssitzung reichte die Verwaltung eine E-Mail der Firma Holemans nach, in der darauf hingewiesen wird, dass bereits für die Planfeststellung 2001 umfangreiche hydrologische Gutachten vorgelegt wurden. Sie stellen fest, dass bei einem Abstand von 100 Metern zum See keine Beeinträchtigungen für das Gebäude zu erwarten seien – in dieser Entfernung würde das Hauptgebäude zum Wasser liegen. Laut Gutachten seien die am Schloss aufgetretenen Schäden auf natürliche Ursachen zurückzuführen.

Für die Stadt erklärte Martin Prior, dass sich Verhältnisse inzwischen verändert hätten – zum Beispiel, was das Grundwasser betrifft. Die Gutachten stammen aus den Jahren 1987, 1989 und 1996. Man brauche Aussagen darüber, wie sich die Abgrabung auf die Gebäudesubstanz auswirkt, so Prior. Möglicherweise könnten die Gutachten auf den neuesten Stand gebracht werden. „Wir müssen das Gebäude schützen“. Dem schloss sich die Politik einstimmig an – die Firma Holemans soll nun die Unbedenklichkeit der geplanten Auskiesung belegen.